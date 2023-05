Media Valbisagno senza il ‘Maggio dei libri’, Venturini: “Occasione persa per il territorio”

Genova. “Genova città del libro 2023: strano modo per celebrare questo riconoscimento da parte del Municipio IV Media Valbisagno! In Valbisagno, negli anni in cui Genova non era città del libro, si leggeva! Un sacco si leggeva! Per tutto l’anno autori e autrici venivano a presentare le loro opere alla cittadinanza, l’Auditorium era aperto almeno una volta alla settimana per un evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura e a maggio, per quattro anni di seguito, il Municipio aderì alla manifestazione nazionale “Maggio dei Libri”, promossa dal Ministero della Cultura, con un Festival della Lettura denominato “Valbisagno comunità che legge” che, nell’ultima edizione 2022, durò 6 giorni, dal 26 al 31 maggio”.

Così incomincia il comunicato stampa congiunto firmato da ValBisagno Insieme, Partito Democratico e M5s che attacca la giunta municipale della Media Valbisagno per la mancata programmazione di eventi dedicati alla lettura, molto apprezzati da studenti e residenti.

“L’Assessorato alla Cultura Barbara Comparini, coadiuvato dai membri del Patto di Collaborazione “Valbisagno, comunità che legge” e dall’Ufficio Manifestazioni, all’epoca garantì il coordinamento del tutto, assicurò la fornitura del necessario, la realizzazione del materiale pubblicitario (25 locandine prodotte autonomamente), la capillare diffusione dell’iniziativa, attraverso l’apertura di una pagina Facebook dedicata. Difficile restituire attraverso questi dati l’immagine di una manifestazione che coinvolse così tante persone e che vide così tanta partecipazione da parte della cittadinanza”

“A un anno di distanza da quell’evento, dopo aver constatato il depauperamento dell’offerta culturale, ristretta ormai a pochi eventi, perlopiù legati alla programmazione istituzionale della Biblioteca Saffi; dopo aver taciuto, per educazione, sulla mancanza delle manifestazioni natalizie destinate ai bambini o su un Carosezzu pressoché insignificante rispetto al passato e, ancora di più, sulla mancata osservanza da parte dell’Assessorato alla Cultura delle ricorrenze del Calendario Civile, i consiglieri del gruppo Valbisagno Insieme si sono risolti a presentare un’interrogazione a suddetto assessorato circa i motivi che hanno spinto alla rinuncia alla Festa della Lettura – spiega Erika Venturini di Valbisagno Insieme e vicina a Linea Condivisa rivolgendosi all’asessore Villani – La risposta da parte della Giunta Municipale è stata ancora più deludente del previsto: l’assessore con delega alla Cultura, non era presente alla riunione consiliare durante la quale avrebbe dovuto rispondere alle richieste e il Presidente Uremassi ha dichiarato di non poter rispondere in sua vece”.

“Mentre attendiamo risposta scritta all’interrogazione, ci chiediamo se questa nuova Giunta fosse al corrente del precedente lavoro dell’Assessorato alla Cultura e, in particolare, se avesse mai sentito parlare del Maggio dei Libri – continua Venturini – Probabilmente no perché, nonostante l’interrogazione sia stata presentata nei tempi previsti dal regolamento e contenga sostanzialmente la richiesta di sapere se il Municipio abbia organizzato qualcosa per questa manifestazione, il Presidente Uremassi ha dichiarato di non aver avuto tempo di leggerla. Tra le righe, ciò significa solo due cose: o il Presidente non è a conoscenza delle attività che il suo assessore porta avanti oppure si tratta di un tentativo di evitare di dire pubblicamente che quest’anno l’assessorato alla Cultura non si è occupato del Maggio dei Libri. Peccato anche per loro: hanno perso un’ottima occasione per fare l’unica cosa che gli riesce bene: scattarsi l’ulteriore selfie da mettere sulla pagina Facebook del Municipio!”

