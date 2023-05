Maxi schermo per tre anni a De Ferrari, Toti: “Spero ci rimanga per sempre”

Genova. Il maxi-schermo affisso sulla facciata del palazzo della Regione, in piazza de Ferrari, rimarrà esposto per una durata di tre anni, secondo quanto dichiarato dal vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, nell’ultimo consiglio comunale, tenutosi ieri pomeriggio.

Nella seduta di ieri il consigliere d’opposizione Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) non nascondendo il proprio disappunto per quell’impattante struttura, ha anche chiesto contezza delle autorizzazioni e del rispetto del regolamento comunale in tema di affissioni e sicurezza stradale. Crucioli si è anche domandato se quella trasmessa sia comunicazione istituzionale o promozione con aspetti pubblicitari e quindi soggetta a canone.

A queste polemiche e contrarietà ha subito replicato il presidente della Liguria, Giovanni Toti: “L’opposizione ci accusa di tutto, è totalmente incapace di elaborare una politica alternativa e di dare buoni suggerimenti a chi governa questa Regione e città da anni, sembra voler ritornare a un grigio fumo”.

E poi fa il punto sul mega-pannello a led, sponsorizzato da Iren: “Questo schermo promuove cultura, gli eventi e le bellezze del territorio come mai è stato fatto nelle gestioni precedenti. Si tratta di un gigantesco volano di promozione del territorio. Rimarrà qua per tre anni ma io spero per sempre“.