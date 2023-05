Mascherine e tamponi Covid, come cambiano le regole in Liguria: ecco quando resta l’obbligo

Genova. Con la fine della pandemia di Covid decretata ufficialmente dall’Oms cambiano le regole su mascherine e tamponi in Liguria. Le novità sono contenute in una delibera di Alisa che uniforma le prassi per tutte le aziende sanitarie sul territorio regionale.

Come già previsto dalla nuova ordinanza del ministero della Salute in vigore dal 1° maggio, la mascherina rimane obbligatoria per lavoratori, utenti e visitatori nelle strutture sanitarie (solo in caso di contatto con pazienti immunodepressi, fragili, anziani e trapiantati) e nelle strutture sociosanitarie e assistenziali (come le case di riposo), e diventa invece raccomandata in tutti i reparti di strutture sanitarie. “Ci poniamo in modo unico a livello italiano, c’è stato più coraggio”, sostiene Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino e coordinatore del Diar di malattie infettive di Alisa. In tutti gli altri casi – per esempio nei corridoi dei reparti ospedalieri e negli studi medici – l’uso della mascherina rimane a discrezione delle persone.

Attenzione, però: l’uso dei dispositivi di protezione è fortemente raccomandato “in presenza di quadri clinici sospetti o certi di infezione delle alte o basse vie respiratorie“. Ai visitatori che presentano questi sintomi si raccomanda fortemente di evitare l’accesso alle strutture sanitarie.

Cambia tutto anche per i tamponi. I test diventano raccomandati solo per i pazienti che presentano almeno un segno o sintomo compatibile con Covid, pazienti ricoverati che risultino contatti stretti di un positivo confermato, pazienti da intubare e per tutte le situazioni per cui un infettivologo riterrà opportuno eseguirlo. Dunque stop ai test per gli accessi in pronto soccorso, prima dei ricoveri, prima dell’esecuzione di manovre diagnostiche o terapeutiche, prima dei trasferimenti tra reparti o strutture e per i pazienti considerati clinicamente guariti con diagnosi di Covid entro i 90 giorni precedenti. I direttori sanitari possono adottare comunque misure aggiuntive legate alle specificità dei contesti operativi e organizzativi.

“Le nuove regole sono quelle della convivenza con un virus che è profondamente diverso. La diagnostica si riserva a chi ha sintomi, quindi vanno a decadere i tamponi di screening, è una comunicazione che farà scuola a livello italiano”, commenta Bassetti.

“Siamo la prima regione che regolamenta in modo uniforme le pratiche Covid dopo la chiusura della pandemia da parte dell’Oms – aggiunge il presidente ligure Giovanni Toti -. Se la Liguria è stata protagonista durante il periodo della pandemia con i monoclonali, la collaborazione tra medici di medicina generale e la nostra clinica universitaria, per Prenoto Vaccino che è diventato ispirazione di Prenoto Salute, facciamo un ulteriore passo confermando l’attenzione che abbiamo posto nel Covid, la nostra capacità di reazione, l’equilibrio della regione”.

“Ci avviciniamo gradualmente alla normalità dei percorsi anche all’interno degli ospedali e di tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie della nostra regione – aggiunge l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola -. Con la fine della pandemia decretata dall’Oms, possiamo considerare che non è più necessario fare tamponi a tutti, sempre e comunque, concentrando gli sforzi del sistema sanitario sulla piena operatività nei reparti, nei pronto soccorso, negli ambulatori dei nostri ospedali. Questo provvedimento garantisce uniformità tra i territori, con il giusto spazio di discrezionalità per le direzioni sanitarie, legate alle specificità del contesto operativo e organizzativo. L’obiettivo è proteggere i più fragili e quindi le mascherine saranno obbligatorie nelle case di riposo, nei pronto soccorso, nei reparti. C’è poi il tema delle visite ai parenti: il suggerimento alle direzioni sanitarie è quello di prevedere orari più ampi sempre garantendo la massima sicurezza. La cura del paziente infatti passa anche attraverso il contatto diretto con le persone care”.

“Il cambiamento delle regole – spiega Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa – è il frutto di un quadro epidemiologico e clinico mutato, con il passaggio dalla fase pandemica a quella endemica, ma anche del cambiamento dello stato immunitario della popolazione e del miglioramento della gestione clinica del paziente. Il cambiamento di strategia ci consente di attivare azioni di contrasto ai ritardi nel collocamento dei pazienti nei contesti sanitari più adeguati, al prolungamento dei tempi di degenza medi, al sovraccarico di sistema. Inoltre, possiamo potenziare la diagnostica legata a tutti i virus respiratori e non più sempre prevalentemente al Covid-19”.

Quanto i tre anni di pandemia abbiano pesato sul sistema sanitario ligure lo dimostrano alcuni numeri: dall’inizio dell’emergenza quasi 7 milioni di tamponi antigenici e molecolari processati (per l’esattezza 6.960.653), 666.505 casi di positività, 5.924 deceduti e oltre 3,7 milioni di dosi di vaccino. Solo all’ospedale San Martino sono stati effettuati e processati 638.772 test molecolari più altri 277.118 processati dalle altre Asl per un totale di 916mila. In questi tre anni nell’ospedale genovese sono state usate in complesso 5 milioni e 352mila mascherine (soprattutto 2,9 milioni di chirurgiche e 1,9 milioni di Ffp2).

Ma con la fine dell’emergenza che fine farà la campagna di vaccinazione? La risposta è proprio nel documento dell’Oms, che invita a rafforzarla per le persone più fragili. “La modalità più semplice è proporla insieme alla vaccinazione antinfluenzale – conferma Ansaldi – ed è molto probabile che la raccomandazione varrà per tutti gli over 60”.