Marassi, tampona un autocarro poi fugge con l’auto fino a schiantarsi contro il muro di un supermercato: portato in Questura

Genova. Prima ha tamponato un autocarro all’incrocio tra via Marassi e via Bertuccioni, poi è fuggito ma arrivato in piazza Guicciardini è finito con l’auto contro il muro del supermercato Ekom.

E’ finita così con l’arrivo della polizia di Stato e della polizia locale la breve fuga di un giovane che questo pomeriggio ha provocato un incidente nel quartiere di Marassi. Il ragazzo, fermato dai poliziotti, avrebbe opposto resistenza e oltreggiato gli agenti e per questo è stato portato in Questura.

Prima però è stato sottoposto alla prova dell’accertamento etilometrico qualitativo da parte della polizia locale, prova che è risultata positiva ma si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro per accertare l’esatta quantità di alcol presente nel sangue e per questo sarà anche denunciato dalla polizia locale per violazione dell’articolo 186 del codice della strada.

Anche in Questura il giovane avrebbe fatto resistenza. Quindi al momento gli uomini delle volanti agli ordini del primo dirigente Maria Teresa Canessa stanno valutando il da farsi. Potrebbe essere denunciato a piede libero oppure arrestato per resistenza o ancora, visto lo stato di agitazione psicomotoria in cui si trova potrebbe essere richiesto un tso.