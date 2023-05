Marassi, rispunta l’antico progetto: “Spostare il carcere a Forte Ratti e riqualificare l’area dello stadio”

Genova. Demolire il carcere di Marassi, ricostruirlo all’ex cava Italcementi sulle alture di Quezzi e riqualificare completamente i dintorni dello stadio Luigi Ferraris, offrendo nuovi spazi al quartiere e una valvola di sfogo all’impianto sportivo che ospiterà alcune partite degli Europei di calcio nel 2032, se l’Italia verrà designata. A riportare in auge l’idea è il suo autore, il geometra Bruno Milanaccio, che, dopo la notizia della proposta avanzata dal gruppo Vitali per l’area ai piedi del forte Ratti, ha contattato Genova24 per riaprire il dibattito su una soluzione alternativa che risale addirittura a trent’anni fa, quando il sindaco era Adriano Sansa e la città era attraversata da trasformazioni urbanistiche epocali.

“Lo studio – racconta Milanaccio, trapiantato a Genova da Torino, con esperienza pluriennale proprio nella costruzione di istituti penitenziari – ha preso le mosse nei primi anni Novanta quando il ministero della Giustizia, con forte determinazione, cercò di sostituire il fatiscente carcere di Marassi con uno più funzionale in altro luogo indicato dal Comune di Genova. Ma la mancata indicazione di un’area idonea da parte del Comune, oltre alla perdita del finanziamento di 80 miliardi di lire, costrinse il ministero a ripiegare sulla ristrutturazione della vecchia struttura terminata alle soglie del 2000″.

A redigere il progetto, insieme a Milanaccio, fu l’ingegnere Giampaolo Morbelli. Un documento che “comprende l’intera impostazione economico-finanziaria col project financing – assicura il geometra – nonché la progettazione energetica basata sulla totale autosufficienza energetica e zero emissioni di residui inquinanti“. Il nuovo carcere verrebbe costruito nella vasta area dismessa della cava Italcementi, chiusa nel 1985, e sarebbe dotato di pannelli fotovoltaici in grado di produrre oltre un milione di kilowatt all’anno “generando notevoli eccedenze da immettere in rete” e abbattendo circa 600 tonnellate di CO2 all’anno. Per raggiungere la struttura sarebbe prevista una nuova strada lunga 4 chilometri, con possibilità di aggiungere un ulteriore collegamento da Sant’Eusebio.

Nei rendering proposti da Milanaccio si immagina poi un’ipotetica futura configurazione di Marassi con parchi pubblici, una nuova piastra a copertura del Bisagno con centinaia di parcheggi e costruzioni avveniristiche destinate a ospitare funzioni economiche, commerciali, sociali e di intrattenimento. “Di una simile epocale riqualificazione potrà beneficiare l’intero patrimonio immobiliare privato – sostiene l’autore dello studio -. Un alloggio che oggi si affaccia sull’interno del penitenziario vedrebbe raddoppiare il suo valore. Inoltre la demolizione del carcere è per forza al centro di qualsiasi ipotesi si voglia avanzare per risolvere esternamente i problemi dello Stadio”.

Fin qui il libro dei sogni. Allo stato attuale, però, ci sono almeno due elementi che pregiudicano la fattibilità della proposta. Primo: il ministero della Giustizia, dopo lunghe interlocuzioni, non sembra più intenzionato a delocalizzare il carcere di Marassi, nonostante i gravi problemi di sovraffollamento riscontrati da anni. A dirlo è stato il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove a margine della sua visita a marzo: “Onestamente, per il momento, non è minimamente in programma uno spostamento del carcere di Marassi né è in previsione”. Parole che disinnescano anche le dichiarazioni passate del sindaco Marco Bucci sul tema.

Secondo: come abbiamo riportato pochi giorni fa, l’amministrazione di Tursi ha recentemente dimostrato interesse per la proposta di Vitali, che vorrebbe costruire nel sito della cava dismessa un impianto per la produzione di energia rinnovabile e ha già un dialogo aperto con la proprietaria Italcementi. Senza contare che il progetto per il restyling del Ferraris – già presentato dal Comune di Genova alla Figc e realizzato dalla Officina Architetti di Hembert Penaranda, allievo di Renzo Piano – include anche una risistemazione dell’area esterna. Che comunque non potrà prescindere dall’integrazione con un altro grande progetto, quello dello Skymetro (benché l’intenzione dichiarata sia quella di collocare la stazione in sponda destra).

D’altra parte lo studio per trasferire il carcere di Marassi è ben più antico. “Lo presentammo il 22 agosto 1995 al sindaco Adriano Sansa che lo apprezzò facendo inserire l’area nel piano regolatore con destinazione a costruzione di un nuovo edificio carcerario“, ricorda Milanaccio. Dopo più di un decennio, il progetto arriva sulla scrivania di Marta Vincenzi che lo valuta positivamente, salvo poi cambiare la destinazione d’uso ad agricoltura e allevamento. Nel frattempo, nelle norme di conformità del Puc si specifica che “l’area non risulta corrispondente ai requisiti richiesti per accessibilità, dimensione e sicurezza”, demandando all’allora Provincia l’individuazione di un luogo idoneo. Nel 2018 è stata messa a conoscenza della proposta anche la giunta Bucci, “ma non abbiamo mai ricevuto risposta”. Chissà che oggi la discussione non possa riaprirsi.