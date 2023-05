Genova. Circa 200 persone, con tanto di interventi musicali, hanno manifestato in piazza Romagnosi, a Marassi, per dire no al progetto dello Skymetro, il prolungamento della metropolitana in Sopraelevata che dovrebbe collegare Brignole a Molassana. Due grandi striscioni sono stati appesi al ponte Serra: “No Skymetro Valbisagno Sostenibile” e “Sì tram, salviamo la vallata”.

La manifestazione è stata indetta dal comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile anche allo scopo di raccogliere i fondi necessari per preparare il ricorso al Tar, non appena sarà pubblicato un atto impugnabile. Per questo è stato organizzato un aperitivo di finanziamento al circolo Bianchini.

“Stiamo cercando di capire cosa c’è dietro lo Skymetro – spiega Rinaldo Mazzoni del comitato – e abbiamo scoperto che il finanziamento del ministero, oltre a causare danni al territorio, non è giustificato da alcuno studio trasportistico. Non sappiamo quanta gente trasporterà e che effetti avrà sul traffico”. “Se pensiamo che lo Skymetro corre lungo il fiume, che deve avere stazioni molto lunghe e ampie, i punti di accesso a queste stazioni saranno su strada e quindi verranno per forza ridotte le carreggiate. È più uno slogan che un progetto”, aggiunge Massimo Cannarella.

Nella piazza riqualificata che, secondo le ultime dichiarazioni dell’assessore Campora, dovrebbe vedere da vicino il “bruco” della metropolitana a 12 metri d’altezza, c’erano anche gli attivisti del movimento No Gronda con bandiere e striscioni, oltre a rappresentanti di altri comitati cittadini, sindacati e politici di opposizione (tra cui anche i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Luca Pirondini e Roberto Traversi).

Sulle facciate della Bassa Valbisagno, tra corso Galliera, via Moresco e via Canevari, sono decine gli striscioni contro lo Skymetro e a favore del tram comparsi in queste ultime settimane: un’azione stimolata dallo stesso comitato ma portata avanti in autonomia dai residenti, molti dei quali coinvolti direttamente dagli attivisti con una paziente attività porta a porta.

Intanto il sindaco Marco Bucci ha affermato che la progettazione dell’opera procede on time, cioè nei tempi previsti. Secondo i tempi della procedura di affidamento, il progetto definitivo (aggiudicato a Systra Sotecni, con Italferr e Architecna Engineering) dovrebbe arrivare in estate, anche se i tecnici del Comune hanno detto più volte che l’attività sarebbe andata avanti per tutto il 2023. Sui tempi di realizzazione, ufficialmente entro il 2027, potrebbero incidere anche l’impasse dello scolmatore del Bisagno (impossibile occupare l’alveo prima che sia completato) e la modalità con cui il ministero delle Infrastrutture erogherà le tranche di finanziamento.