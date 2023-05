Madre Courage al Teatro Modena: funziona il testo di Brecht attualizzato da video e canzoni con l’autotune

Genova. Uno spettacolo moderno in cui le scelte registiche e i cambiamenti nel testo per attualizzarlo restano comunque fedeli all’impianto brechtiano che mostra come anche la povertà indurisca a tal punto le persone da far rimpiangere la guerra pur di fare affari. Madre Courage e i suoi figli è tornato al Teatro Nazionale di Genova, dopo le edizioni del 1969 e del 2002, con una nuova produzione propria affidata alla giovane regista formatasi nella scuola del teatro genovese: Elena Gigliotti. Lo spettacolo è in scena sino al 21 maggio al Teatro Modena di Sampierdarena con inizio alle 20:30 (tranne il giovedì e sabato, ore 19:30 e la domenica, ore 16, lunedì riposo).

Anna Fierling è una vivandiera che cerca di guadagnarsi da vivere vendendo le proprie merci nei territori coinvolti nella guerra, spostandosi secondo convenienza tra i due eserciti. Alleva da sola tre figli avuti da uomini diversi: Eilif, il maggiore, è dotato di un’indole violenta e impetuosa; il mezzano Schweizerkas è onesto e ingenuo; Kattrin è resa muta dalla guerra. Nonostante i modi bruschi con cui li tratta, Anna ama moltissimo i suoi figli e cerca in tutti i modi di difenderli dai pericoli della battaglia che infuria.

Questa edizione di Madre Courage non è più ambientato in Polonia, Svezia e Germania tra il 1624 e il 1636 durante la guerra dei Trent’Anni, ma in un conflitto moderno tra due fazioni i cui simboli ricordano tanto quelli di due compagnie petrolifere e i cui slogan di propaganda non si differenziano l’uno dall’altro.

E così le cannonate di Riga da cui Madre Courage sfugge pur di portare a destinazione le sue pagnotte diventano un campo minato, la previsione di morte con la croce nera sul foglio si trasforma in un’estrazione a video in cui compare la scritta Rip e così via. Con il monitor sul carro che diventa una sorta di promo pubblicitario di tutto ciò che Madre Courage vende, con la M di Madre che riproduce un logo molto noto di una catena di fast food americana. Persino il destino dei personaggi viene anticipato in un trailer e la quarta parete si rompe più volte e la platea spesso diventa palco essa stessa.

La scena è spoglia (scene e costumi Carlo De Marino), senza quinte, c’è solo il carro che Madre Courage trascina insieme ai suoi figli, un cerchio rotante utilizzato in alcuni momenti dello spettacolo e un mini-sipario fatto di abiti di persone ormai morte.

C’è musica, dentro Madre Courage (quelle originali e gli adattamenti da Paul Dessau di Matteo Domenichelli), anch’essa attualizzata con l’autotune, tranne in un’occasione che non vi sveliamo per non rovinare la sorpresa.

C’è un’intensità e un’energia che Simonetta Guarino − una Madre Courage davvero eccellente nel difendere la propria scelta di vivere sulla guerra, nella guerra, ma anche nel cercare di difendere i suoi figli lasciandoseli però sfuggire − mette in ogni frase.

C’è una multietnicità data dai numerosissimi accenti interpretati da tutti gli attori: dall’albanese al veneto, dall’americano allo spagnolo. Il linguaggio della guerra è conosciuto da tutti.

Ci si emoziona, parecchio, nei momenti topici dell’addio ai figli con alcune soluzioni registiche particolarmente efficaci che si uniscono anche a movimenti di danza (coreografie di Claudia Monti).

Non bisogna lasciarsi spaventare dalle 3 ore e 15 minuti di durata (intervallo compreso), che trascorrono senza momenti noiosi.

Applausi per tutto il cast, davvero azzeccato e abile a interpretare anche diversi personaggi (qui l’elenco completo).