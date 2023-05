L’odg a sostegno dei lavoratori Ansaldo Energia sparisce in una commissione fantasma, l’attacco dei Progressisti

Genova. “Una pagina vergognosa per il Consiglio Comunale di Genova”. Così scrivono i gruppi di minoranza Partito Democratico, Genova Civica – Ariel Dello Strologo, Lista Rosso Verde e Movimento 5 Stelle in consiglio comunale raccontando l’affossamento di un ordine del giorno da parte della maggioranza.

“Oggi – si legge nella nota dei progressisti – un ordine del giorno che esprimeva solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici di Ansaldo Energia dopo l’apertura di un’inchiesta giudiziaria sulle proteste dello scorso ottobre, proposto dalla minoranza e approvato all’unanimità durante una regolare Conferenza Capigruppo, è stato poi eliminato da una seconda Conferenza, riunitasi senza che le convocazioni arrivassero né ai Capigruppo della Minoranza né alla Vice Presidente Bruccoleri.

“Appare evidente come il Sindaco e la sua Giunta ritengano legittimo far prevalere la propria volontà con ogni mezzo, anche violando costantemente il regolamento. Un atteggiamento che mostra lo sprezzo per il lavoro della Minoranza che mortifica tutta l’Aula sottraendole quelle che sono le prerogative democratiche”, proseguono.

“Dopo un’ulteriore conferenza capigruppo, convocata d’urgenza dopo una sospensione dei lavori dell’aula, la minoranza è riuscita ad ottenere che l’ordine del giorno in questione fosse messo nuovamente in discussione e votato all’unanimità da tutte le forze presenti in Consiglio nonostante la contrarietà manifestata a più riprese dal Sindaco Bucci”, continuano.

“Le sue dichiarazioni alla ripresa dei lavori non eliminano le ostilità che questa amministrazione comunale ha avuto nei confronti di lavoratori e lavoratrici di Ansaldo Energia, confondendo l’esercizio di un diritto costituzionale con il teppismo”, concludono Pd, Genova Civica, rossoverdi e M5s.

“Come M5S, abbiamo portato in consiglio comunale un ordine del giorno che esprimeva solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici di Ansaldo Energia: approvato all’unanimità in conferenza capigruppo, è stato poi eliminato da una seconda conferenza, riunitasi senza che le convocazioni arrivassero né ai capigruppo della minoranza, né alla vicepresidente del consiglio Bruccoleri. Questa è indubbiamente una delle più pagine più imbarazzanti dell’amministrazione di destra: Bucci e la sua maggioranza credono sia legittimo far prevalere la propria volontà a tutti i costi, persino violando il regolamento”, aggiunge il capogruppo comunale Fabio Ceraudo, che contestualmente fa sapere: “la settimana prossima, su specifica richiesta del M5S, si terrà un consiglio monotematico su Ansaldo Energia”.