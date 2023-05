L’Iren Genova Quinto supera il Posillipo e chiude in settima posizione

Genova. Prima qualche attimo di commozione, con la consegna di una targa celebrativa al capitano Matteo Gitto, giunto alla sua ultima partita in biancorosso dopo sei stagioni da protagonista. Poi una gara combattuta e sempre in bilico, con la svolta decisiva impressa proprio da Gitto nel momento clou e poi sigillata da Alessandro Nora.

Spettacolo alla Marco Paganuzzi di Albaro, dove l’Iren Genova Quinto si congeda dal suo pubblico battendo 10-8 il Circolo Nautico Posillipo nella bella dei playoff per il settimo posto, chiudendo quindi in tale piazzamento una stagione da record.

Inizio di marca ospite, con i napoletani capaci di chiudere il primo quarto sul doppio vantaggio. Poi la lenta ripresa dei padroni di casa, che nel finale mettono la freccia.

“Siamo felici di aver confermato ai playoff il nostro settimo posto – commenta il tecnico Luca Bittarello – e siamo contenti di averlo fatto contro una società importante e blasonata come il Posillipo, che stava attraversando anche un ottimo momento di forme. Per me, inoltre, è un onore confrontarmi con grandi allenatori come Roberto Brancaccio. Un abbraccio a Matteo Gitto, che sei anni fa è stato il primo a posare la nostra causa in un momento difficile. Sportivamente perdiamo un grande atleta, ma Matteo è anche un ottimo ragazzi, un bravo padre e per me è stato e sarà un grande amico, per questo spero rimanga sempre vicino alla nostra grande famiglia”.

Il tabellino:

IREN GENOVA QUINTO – CN POSILLIPO 10-8

(Parziali: 0-2, 4-3, 2-2, 4-1)

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani 1, A. Di Somma, Villa 1, G. Molina Rios 2, R. Ravina 2, A. Fracas, A. Nora 1, N. Figari, P. Mijuskovic 1, M. Gitto 1, J. Gambacciani 1, Valle. All. Bittarello

CN POSILLIPO: L. Izzo, D. Iodice, B. Stevenson 3, T. Abramson 1, G. Mattiello, E. Aiello, A. Somma 2, J. Lanfranco 2, L. Briganti, A. Scalzone, M. Milicic, P. Saccoia, R. Spinelli. All. Brancaccio

Arbitri: Colombo e Rovida

Note. Superiorità Posillipo 3/8 più 3 rigori di cui 2 trasformati, Quinto 4/13 più 1 rigore trasformato. Espulsi Scalzone e Saccoia, rispettivamente per raggiunto limite di falli e gioco scorretto.