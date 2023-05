L’ex macellaio e l’amico con problemi di droga, gli errori che hanno portato all’arresto dei rapinatori alla Dalf di Certosa

Genova. Uno dei due aveva già avuto problemi con la giustizia, Jonny Guidi, 35 anni, precedenti per droga e rapina, al momento del colpo alla macelleria Dalf di via Rossini, a Certosa, stava scontando un periodo di affidamento in prova. Smilzo, veloce, gli occhi azzurri, come fanali dal casco integrale che aveva indossato per nascondere il volto, non sono passati inosservati ai dipendenti del negozio, minacciati con una pistola e a parole: “So chi sei, vivi qui vicino e hai un cane”. Come a dire, non provare a fermarmi o ne pagherai le conseguenze.

L’altro rapinatore, Rocco Manis, 48 anni, più alto e massiccio, la faccia nascosta sotto il cappuccio di una felpa, è alla sua prima rapina. Eppure sa come mantenere la calma e come muoversi. Con un incedere particolare, il busto in avanti, un po’ curvo, si dirige veloce e senza indugi nella stanza degli spogliatoi, dove c’è la cassaforte della macelleria, e porta via 4600 euro. Quel modo di muoversi fa scattare una scintilla nella mente del titolare del negozio. Non ha dubbi: “Quello è Manis”, dice agli inquirenti, che lo sentono nel corso delle indagini.

Manis, ora in custodia cautelare in carcere a Marassi come il suo partner in crime, era stato dipendente della macelleria Dalf per qualche tempo. Non solo. Tra il 2017 e il 2022 aveva gestito, insieme alla compagna, un banco della carne all’interno del mercato orientale. Si chiama O Maxela ed era molto apprezzato dai clienti. Nell’estate del 2022 la chiusura improvvisa.

E’ proprio la compagna, colta in un’intercettazione, a ipotizzare con un’altra persona che Manis possa essere l’autore della rapina di Certosa. “Ho visto il portafoglio pieno di soldi e mi sono detta, com’è possibile?, io non ho mai una lira, lui è carico di denaro senza lavorare, ho unito i puntini e ho pensato alla rapina…”. Intestata alla donna, probabilmente ignara di tutto, è l’automobile utilizzata negli spostamenti per il colpo, auto inquadrata a più riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

E intestati a un’altra donna, madre dei figli di Guidi, sono diversi numeri di cellulare utilizzati dal rapinatore, le cui celle sono state individuate nella zona della rapina negli orari in cui essa avveniva.

Le indagini della squadra mobile della questura di Genova hanno evidenziato un’altra “leggerezza” da parte di uno dei due presunti autori: Manis effettua la rapina indossando uno smanicato giallo e arancione molto vistoso, per poi disfarsene dopo il colpo. Uno stratagemma classico, che serve e a depistare in caso di inseguimenti. Non ha cura, però, di gettare via anche la felpa, riconoscibile da un grosso disegno sulla schiena.

La rapina nel quartiere della Valpolcevera è avvenuta l’8 aprile alle 6 del mattino. I due rapinatori hanno tentato di cogliere di sorpresa i dipendenti presenti. Uno dei due, tuttavia, ha anche cercato di inseguire e bloccare Manis, riuscendoci, per strada, fino a che il complice, Guidi, non ha esploso sei colpi in aria, spaventando il lavoratore e facendogli mollare la presa. Per fortuna i proiettili sono andati a finire contro alcuni cartelli stradali e non hanno ferito nessuno.

La Gip del Tribunale di Genova Marina Orsini ha disposto la custodia cautelare in carcere per la pericolosità dei soggetti e perché potrebbero reiterare i reati contestati, rapina aggravata e porto abusivo di armi in concorso tra loro.

La perquisizione domiciliare, effettuata la stessa sera del fatto, aveva fatto trovare a casa di Manis un fucile calibro 12, un fucile di precisione, entrambi con matricola abrasa, un silenziatore artigianale, numerosi proiettili (l’uomo era quindi già stato arrestato e in carcere). I successivi accertamenti effettuati dalla squadra mobile hanno portato a individuare il complice. A casa sua trovate le due pistole semiautomatiche, con caricatore rifornito e matricole abrase, presumibilmente utilizzate a Certosa.