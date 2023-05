Le porte si chiudono e metà dei bimbi restano sul treno: gita scolastica finisce nel panico

Genova. Erano finalmente arrivati a destinazione e, mentre i primi compagni già camminavano sulla banchina con i loro zaini, le porte si sono chiuse davanti a loro, con il treno che iniziava a ripartire nonostante l’allarme lanciato dagli insegnanti, lasciandoli sul convoglio. Questo l’episodio capitato ai ragazzi della 2°B della scuola secondaria di primo grado di Campo Ligure che martedì scorso era impegnata in una gita di istruzione nel capoluogo ligure.

Una giornata bellissima e attesa ma che al rientro ha visto l’episodio che ha creato diversi minuti di panico e la conseguente polemica: “Sono saliti regolarmente a Principe 12 ragazzi e 3 docenti – spiega Ivana Ottonello, la dirigente scolastica dell’IC Valle Stura, che ha immediatamente scritto una lettera di protesta – Arrivati alla stazione di campo Ligure una parte dei ragazzi è scesa. L’altra parte stava scendendo e le porte si sono chiuse. Nonostante le segnalazioni al capotreno della docente dei ragazzi che era già scesi è stato dato l’ok per la partenza”.

La situazione ha spiazzato la comitiva, creando il prevedibile panico: “Uno dei docenti è andato da capotreno ed ha segnalato all’accaduto – continua Ottonello – In cambio hanno ricevuto una risposta poco a garbata. Il capotreno avrebbe spiegato che non potevano aspettare oltre, anche se si trattava di una manciata di secondi, perché doveva rispettare gli orari. A Rossiglione il treno si è formato più lungo. I genitori che erano in attesa ai propri figli a Campo Ligure, sono corsi in macchina per raggiungere Rossiglione“.

Secondo quanto risulta a Trenitalia, che sul fatto sta facendo accertamenti, il treno sarebbe rimasto a Campo Ligure più tempo a quello previsto dei tempi di fermata dopodiché è ripartito. A Rossiglione invece si è fermato più tempo semplicemente perché è arrivato con due minuti di anticipo quindi la sosta è stata di due minuti di anticipo più il minuto previsto dai tempi di fermata.

“Per noi è molto difficile organizzare uscite didattiche viste le condizioni della linea Acqui-Brignole le specie si registrano treni soppressi e ritardi – conclude Ivana Ottonello, da tempo in prima linea per difendere il diritto alla mobilità e alla sicurezza della vallata – Non parliamo poi della mancata possibilità di muoversi in pullman sulla A26. Siamo rimasti davvero delusi dal servizio offerto”.