L’avvocato Filippo Biolé nominato presidente dell’Accademia Ligustica di Belle Arti

Genova. La ministra Anna Maria Bernini ha nominato l’avvocato Filippo Biolé presidente dell’Accademia di Belle Arti di Genova per i prossimi tre anni.

Laureato in Legge presso l’Università degli studi di Genova, ha abbinato alla professione forense diverse esperienze manageriali in vari ambiti culturali. Appassionato d’arte ha contribuito all’organizzazione di mostre e grandi eventi. Studioso di lingue, parla e scrive correttamente inglese, tedesco, francese. È Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

“Con la nomina dell’avvocato Biolé e con l’appena concluso processo di statizzazione, si apre per l’Accademia di Belle Arti di Genova una nuova intensa stagione vocata ad una sinergia con l’amministrazione pubblica e con le imprese private cittadine con particolare attenzione a progetti legati all’internazionalizzazione, alla promozione dei giovani artisti e alle prospettive della città come importante polo per la formazione accademica”, spiega l’ente

L’Accademia di Belle Arti di Genova in tutte le sue componenti, porge al nuovo presidente “i più vivi complimenti e il più caloroso augurio di buon lavoro. Con l’occasione l’Istituzione ringrazia il presidente uscente, Giovanni Pio Calcagno.