Lavoro, Regione: “Oltre 485mila occupati nel primo trimestre, 15mila più del previsto”

Genova. Nel primo trimestre 2023 sono 485.399 mila gli occupati che lavorano nelle aziende private presenti in Liguria, 14.834 in più rispetto allo stesso periodo del 2022 e 23.791 in più rispetto al primo trimestre del 2021. Questi i numeri raccolti dalla Camera di commercio di Genova, elaborati sulla base dei dati raccolti dal Sistema Informativo Excelsior e Infocamere. Sempre in termini di occupazione, il bollettino mensile di Excelsior (realizzato da Unioncamere in accordo con ANPAL per monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese dell’industria e dei servizi) per maggio 2023 ha formulato una previsione di 12.510 entrate programmate nel mercato del lavoro in Liguria, un dato che a luglio salirà a quota 43.740.

“Questi dati, sia quelli riferiti alle persone già occupate che le previsioni sugli ingressi per il prossimo trimestre, mostrano un mercato del lavoro dinamico, indice di un’economia vivace in tutti i settori, dal turismo all’industria – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Le aziende liguri, da quelle a conduzione familiare fino a quelle più grandi, si confermano una risorsa fondamentale per creare occupazione e benessere nel nostro territorio”.

“I dati diffusi sono molto interessanti in quanto denotano che ormai da un anno a questa parte abbiamo una forte ripresa del tessuto socio economico ligure con un incremento costante dei lavoratori attivi. Siamo inoltre alla vigilia della stagione estiva che consentirà nei prossimi mesi di avere numeri ancora migliori grazie agli incentivi del Patto del Lavoro nel Turismo. Il nostro compito è quello di continuare a migliorare le opportunità occupazionali e proprio per questo è anche partito da poco il programma Gol che fornisce ulteriori strumenti per aiutare i giovani in difficoltà”, commenta l’assessore al Lavoro e alla Politiche attive dell’Occupazione Andrea Benveduti.

” I 14.834 addetti in più rispetto al primo trimestre dell’anno scorso – continua il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia – sono un dato confortante e significano che il rimbalzo dell’economia post-Covid è ancora in corso nonostante le conseguenze della crisi energetica e dell’inflazione. Per la prossima estate le previsioni Excelsior indicano assunzioni in crescita, trainate da quella che si prospetta come un’ottima stagione turistica”.