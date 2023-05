L’associazione La mia Sampdoria contro Garrone-Mondini: “Se Samp fallisce ancora ruoli in Confindustria?”

Si è svolta ieri allo stadio “Morgavi” di Sampierdarena la presentazione dell’associazione A mae Samp-La mia Sampdoria. Attraverso le parole del presidente Roberto Pittaluga, l’associazione ha attaccato la famiglia Garrone-Mondini. “Sono una delle famiglie più ricche d’Italia – ha ricordato Pittaluga – ma nonostante ciò stanno facendo fallire la Sampdoria. Se la Samp fallisse, Edoardo Garrone e Giovanni Mondini potrebbero continuare a ricoprire ruoli apicali in Confindustria e ne Il Sole 24 ore?“. E ancora “Non ci interessa cosa sia successo, ci interessa che la Samp non fallisca”. Che nel mirino ci fosse l’ex proprietario blucerchiato era evidente dallo striscione disteso sul green dell’impianto: “Per Garrone e Mondini la dignità – Per la Sampdoria la liberà”.

L’auspicio dell’associazione è che si giunga al salvataggio della Sampdoria, che la storia possa continuare e che si possa quindi ripartire dal campionato di Serie B. Tuttavia, indipendentemente da ciò che succederà, La mia Sampdoria intende provare a giocare un ruolo attivo all’interno di quello che dovrebbe essere il nuovo assetto societario con quote attraverso l’azionariato popolare di minoranza per fare da “sentinella” all’interno dell’ingranaggio Samp.

Hanno preso parte alla manifestazione anche gli ex giocatori e bandiere blucerchiate Enrico Nicolini e Francesco Flachi. Entrambi hanno sottolineato il grande valore affettivo che ha la Samp per la città. Nicolini si è detto comunque fiducioso.

L’associazione, che ha comunicato di aver superato i 300 iscritti, ha al suo interno anche volti noti del calcio locale genovese. Non soltanto quindi esponenti della Sampierdarenese. Tra di essi anche Domenico Zappia, dirigente di lungo corso dell’Olimpic di Genova Pra’ di cui è stato dirigente per 7 anni.