Ladri in azione nella notte al Palagym di Rivarolo, ma riescono a rubare solo le monete dei distributori

Genova. Ladri in azione la scorsa notte all’interno della palestra Palagym di via Roggerone a Rivarolo. I ladri dopo aver forzato una porta-finestra hanno scassinato i distributori automatici per rubare le monete.

Poi hanno tentato, utilizzando un trapano, di aprire la cassaforte della palestra, ma il tentativo è fallito.

A scoprire l’effrazione sono stati ieri mattina intorno alle 9 i responsabili della palestra che hanno chiamato la polizia. Sul posto le volanti dell’Upg e la scientifica. La palestra è dotata di telecamere interne che ora potrebbero risultare decisive per risalire agli autori del furto.