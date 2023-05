La Ztl a San Gottardo non si farà, la conferma di Bucci: “I cittadini non la vogliono”

Genova. “I cittadini non la vogliono e non la faremo“, questo il commento del sindaco Marco Bucci sull’ipotesi di Ztl a San Gottardo, una proposta inserita all’interno del progetto dell’asse di forza della Val Bisagno. La conferma arriva a margine della presentazione del progetto Greenatlas a palazzo Tursi, dove il primo cittadino si è soffermato per rispondere ai giornalisti.

“Il progetto dei quattro assi di forza rimane così come è – ha chiarito – ci è stato chiesto di modificare le ztl che sono collegate a questo progetto. C’è stata molta richiesta da parte dei cittadini e così faremo. Certo questo potrebbe rallentare la velocità dei quattro assi in quel pezzo lì, dove non ci sarà più la corsia riservata ai bus ma diventa transitabile”.

Un dettaglio che però, secondo il primo cittadino, non dovrebbe inficiare la totalità progetto: “E’ previsto il doppio senso in via Emilia e quindi comunque da via Piacenza passeranno meno macchine e meno traffico”.