La Sportiva Sturla festeggia il suo 103° compleanno

Genova. Centotre anni di storia per la Sportiva Sturla, festeggiati sabato sera nello chalet sociale di via V Maggio alla presenza di numerose autorità. Il sindaco Marco Bucci, intervenuto con il vicesindaco Pietro Piciocchi, gli assessori Alessandra Bianchi (Sport) e Mario Mascia (Urbanistica e Demanio), i consiglieri comunali Laura Gaggero e Nicholas Gandolfo, ha consegnato la bandiera di The Ocean Race al presidente biancoverde Giorgio Conte e sottolineato il valore di una società storica quale riferimento per il levante genovese e patrimonio storico per la città.

Una storia di grande successo, con la Stella d’Oro al Merito Sportivo arrivata nel 1974 e ben sei partecipazioni olimpiche. Due manifestazioni storiche, quali il Miglio Marino (79a edizione) e il Memorial Morena che ritornerà nel 2024 mentre quest’anno il Miglio sarà affiancato dal 19° Torneo del Mare-Trofeo Panarello di pallanuoto e dal 4° Memorial Gardella di nuoto per salvamento.

“Il futuro della società si basa in larga parte sugli aiuti che potrà ricevere dall’esterno, specialmente per la gestione ed il mantenimento delle sue strutture, chalet e piscine, che compiono rispettivamente 100 e 50 anni” è il messaggio lanciato dal Consiglio Direttivo in una serata in cui, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, sono intervenuti il consigliere regionale Stefano Anzalone, il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo e il presidente FIN Liguria Silvio Todiere insieme allo storico consigliere Gianfranco De Ferrari.