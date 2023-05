La Sampdoria Women di mister Mango centra il traguardo della salvezza

Genova. La Sampdoria Women di mister Mango si impone 4-2 sul Pomigliano, nell’ ultima giornata della Poule Salvezza di Serie A Femminile, centrando la permanenza nella massima serie.

Il successo, ottenuto sul terreno del “Comunale” di Palma Campania, maturato a seguito della straordinaria prestazione delle blucerchiate, consente di agganciare a quota 21 punti le granata e superarle al terzultimo posto in virtù degli scontri diretti favorevoli.

Di seguito i tabellini della gara, che ci sono stati trasmessi dall’Ufficio Stampa U.C Sampdoria

Pomigliano 2

Sampdoria 4

Reti: p.t. 33′ e 43′ Tarenzi, 40′ De Rita ; s.t. 26′ Bragonzi, 40′ Corelli, 50′ Bonfantini.

Pomigliano (4-3-1-2): Cetinja; Rizza, Golob, Passeri, Fusini (22′ s.t. Battelani); Gallazzi (1′ s.t. Di Giammarino), Ferrario, Novellino (1′ s.t. Sangaré); Sena (12′ s.t. Bragonzi); Martínez, Corelli.

A disposizione: Fierro, Apicella, Rabot, Gaglione, Caiazzo. Allenatore: Sanchez.

Sampdoria (4-4-2): Tampieri; De Rita, Pettenuzzo, Pisani, Oliviero; Giordano, Re, Čonč (31′ s.t. Prugna), Baldi (31′ s.t. Cuschieri); Bonfantini, Tarenzi (38′ s.t.Rincón).

A disposizione: Fabiano, Lopez, Mailia, Battistini, Regazzoli, Lazzeri. Allenatore: Mango.

Arbitro: Centi di Terni.



Assistenti: Voytyuk di Ancona e Romano di Isernia.



Quarto ufficiale: Mastrodomenico di Matera.



Note: ammonite al 35′ p.t. Fusini, al 45′ s.t. Pisani per gioco scorretto, al 35′ s.t. Novellino per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in sintetico.