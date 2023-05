La Sampdoria Primavera perde (2-1) con l’Inter

Genova. La sconfitta (1-2) dell’Atalanta, a Zingonia, contro il Bologna, di cui i ragazzi di Tufano sono a venti a conoscenza prima dell’inizio della partita, contro l’Inter, ha condizionato la fase d’avvio dei doriani, consci che di avere già quasi messo in cassaforte la salvezza, apparsa a portata di mano matematica, con un punto da racimolare da qui alla fine.

Al centro sportivo Giacinto Facchetti, ovvero al ‘Suning youth development center’, i nerazzurri di mister Chivu sono parsi partire più convinti dei giovani blucerchiati, tanto è vero che, già al 6°, su lungo rinvio del portiere, hanno avuto la prima occasione da rete, grazie ad una sponda di testa dell’italo senegalese Amadou Makhtarlayi Sarr, che ha aperto un’ autostrada ad Enoch Owusu (italo ghanese), a sua volta capace di impegnare Elia Tantalocchi in una difficile parata in angolo.

Tuttavia, il goal lo ha trovato prima la Sampdoria, poco dopo il quarto d’ora, quando, su corner di Nicolò Uberti (a Genova in prestito proprio dall’Inter) e su ponte di Arttu Lötjönen, Mihailo Ivanović ha rubato il tempo a tutta la difesa milanese ed ha bucato il colosso greco, Nikolaos Botis, da due passi.

E’ tuttavia passato solo poco più di un minuto e su un altro chilometrico rinvio di Botis (il gioco dell’Inter ha ripetutamente fatto ricorso ai lunghi rilanci del portiere, per buttare direttamente la sfera quasi dentro l’area doriana, alla ricerca delle due precitate punte, molto ‘fisiche’), proprio Sarr ha toccato, da dietro il piede di Aquino, facendolo ‘ciccare’ il rinvio e consentendo all’irruente punta interista di insaccare la palla del pareggio (1-1), fra le vivaci proteste di Tufano.

Al 22°, su punizione dalla trequarti di Migliardi, un Ivanović, molto vivace, ha cercato, in rovesciata, il goal alla Flachi (palla però abbondantemente fuori).

Al 24° altro spunto ‘meneghino’ con un diagonale, tuttavia fiacco, di Curatolo, parato facile da Tantalocchi, dopo una ficcante fuga del vivace nigeriano Ebenezer Akinsanmiro e relativa sponda di Owusu.

Al 27° l’attento Lötjönen ha chiuso in modo tempestivo una pericolosa azione, avversaria, servendo Lorenzo Malagrida, che dopo uno slalom d’alta classe è andato a colpire l’incrocio dei pali.

Al 29° saggio da artista di Ivanović, con tanto di sombrero inflitto allo stopper Giacomo Stabile, ma poi il suo collega Sheriff Kassama ha salvato in angolo, impedendo al D’Artagnan serbo (baffi e pizzetto da ‘moschettiere’) un goal da urlo.

Al 34° occasione per Dennis Curatolo, a seguito di un’azione nata da una strattonata subita da Uberti, che l’arbitro non ha visto, come pure non ha ammonito, poco dopo, Stabile, per una prolungata trattenuta su Malagrida.

Anche la ripresa è iniziata, a tutta velocità, con la Samp capace di andare ad impegnare Botis, con Stefano Di Mario e con tanto di replica di Aleksandar Stanković, ottimo regista, che ha cercato il goal, dalla distanza, con un gran tiro, fuori non di molto.

Al 52° l’esterno destro difensivo Kristian Dervishi (italo albanese) si è beccato il giallo, per fallo su Malagrida, compensato da analoga ammonizione rifilata a Flavio Paoletti, calatosi nella parte (come del resto Malagrida), senza ‘spocchia’ da giocatore della prima squadra. Sulla relativa punizione, Stanković ha costretto Tantalocchi ad una bella parata sotto la traversa.

Dopo che, al 62°, Chivu aveva sostituito lo stremato Sarr, con Kevin Zefi (passaporto albanese ed irlandese), un’errata spizzata indietro di Dervishi ha concesso una grande chance a Ivanović, la cui conclusione, tuttavia, ha solo sfiorato il palo alla sinistra di Botis.

Al 67° Tufano ha buttato in mischia Miettinen per Di Mario, spostando Migliardi (i suoi corner sono sempre una costante minaccia per gli avversari) a fare il quinto di sinistra.

Al 70°, per ben due volte, Malagrida ha cercato la conclusione: una ribattuta da un difensore, l’altra finita sopra la traversa.

Al 73° tris di cambi interisti: sono usciti Zefi (infortunato), Dervishi e Andrea Pozzi, mentre sono entrati Andrea Pelamatti, il ceco Samuel Grygar e Luca Di Maggio (segnatevi il nome degli ultimi due).

Al 78° giallo a Malgrida, per fallo sul nigeriano Ebenezer Akinsanmiro (nel primo tempo fra i nerazzurri più positivi) e Tufano allora lo ha sostituito col fresco Simone Pozzato, facendo lo stesso con l’altro Simone, Leonardi, messo dentro al posto di Uberti.

Fra l’83° e l’84° le due squadre hanno avuto un’occasione a testa, con i due serbi in campo: l’Inter con Stanković (fuori di poco) e la Samp con Ivanović (in bocca a Botis).

Idem fra l’86° e l’87°, con prima un tiro di Paoletti deviato in corner da Grygar e poi con identica situazione capitata a Di Maggio, cui tuttavia è andata meglio nel ‘bis’, quando – servito da Grygar – ha superato Tantalocchi, col tiro dell’2-1, cosa che non è riuscita al 95° a Enis Tozaj , entrato ad inizio recupero con Andrea Conti, al posto di Lötjönen e Diego Porcu.

Questo il tabellino della gara, diretta dalla terna arbitrale, composta da Valerio Vogliacco di Bari, assistito da Diego Peloso di Nichelino e Matteo Cardona di Catania):

Inter-Sampdoria 2-1

Reti: al 17° Ivanović, al 18° Sarr, al 90° Di Maggio.

Inter (4-3-3): Botis; Dervishi (73° Di Maggio), Kassama, Stabile, Pozzi (73° Pelamatti); Kamate (86° Berenbruch), Stanković, Akinsanmiro; Curatolo, Sarr (62° Zefi, 73° Grygar), Owusu.

A disposizione: Bonardi, Tommasi, Matjaz, Andersen, Biral, Nezirević, Stante.



Sampdoria (3-5-1-1): Tantalocchi; Lotjonen (90° Tozaj), Aquino, Migliardi; Porcu, Paoletti (90° Conti), Cecchini, Uberti (79° Leonardi), Di Mario (67° Miettinen); Ivanović, Malagrida (79° Pozzato).

A disposizione: Gentile, Scardigno, Peretti, Savio, Straccio, Ntanda, Conte.

Riassumendo, una bella partita, cui è mancato solo il punto della salvezza matematica, visto che a due giornate dalla fine, così si presenta la classifica:

Lecce 60 punti (una partita in meno), Torino 59, Fiorentina 57, Sassuolo 53 (una in meno), Juventus 53, Roma 52, Inter 49, Frosinone 47, Empoli 46, Bologna 45, Sampdoria e Milan 44, Verona 42, Cagliari 40, Atalanta 38, Napoli 32, Udinese 19, Cesena 11.