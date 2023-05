La Sampdoria Primavera chiude col botto vincendo a Roma 2-1

Roma. La tranquillità della ormai acquisita salvezza, ha messo le ali ai ragazzi della Primavera, che si sono permessi il lusso di andare a sbancare lo stadio Tre Fontane, nonostante gli stimoli ben superiori dei giallorossi della Roma, in lotta per un buon piazzamento nei play off… Ma la serietà professionale di Tufano ha ottenuto la massima concentrazione dei suoi ‘boys’ fino all’ultimo.

Questo il tabellino della gara:

Roma: Del Bello; Louakima (dal 46° Pellegrini), Silva, Chesti, Falasca; D’Alessio (dal 46° Ruggiero), Ivković(dal 46° Vetkal), Mannini; Joao Costa (dal 46° Cassano), Misitano, Cherubini.

A disposizione: Razumejevs, Renato Bellucci, Foubert-Jacquemin, Padula, Majchrzak, Bolzan, Ienco, Cavacchioli, Cichella, Bah.

Sampdoria: Scardigno; Savio, Peretti, Lotjonen, Di Mario (dall’80′ Straccio); Porcu (dal 75° Miettinen), Uberti, Cecchini, Pozzato (dal 75° Conti), Ntanda; Ivanović.

A disposizione: Zorzi, Boni, Conti, Pellizzaro, Miettinen, Straccio, Caruana, Leonardi, Tozaj.

Arbitro: Madonia di Palermo, Palermo, assistenti: Collu e Porcheddu di Oristano

Maggior valore assume la vittoria blucerchiata se si evidenzia, oltre all’assenza di Tantalocchi, Malagrida, Segovia e Paoletti (tutti a disposizione ieri di Stanković con la prima squadra, con Paoletti che quando è entrato si è messo il luce al punto di risultare fra i più positivi), a quella di Montevago (ai Mondiali Under 20), mancavano anche Aquino, Migliardi, Villa e Chilafi… dunque un voto altissimo al mister, per aver saputo chiudere alla grande anche questo campionato.

Ed a proposito di pagelle, anche se i lettori di Genova 24 ed Ivg Savona, sanno che non siamo soliti abusarne, nei prossimi giorni – dopo aver visto tutte le partite della Primavera – ci impegniamo a stilare un nostro un ‘identikit’ dei principali giocatori della rosa.

Tornando ad oggi, il risultato è stato sbloccato al 18° da Uberti (peccato sia in prestito dall’Inter) con una perfetta pennellata su punizione, mentre il raddoppio è arrivato, al 25°, ad opera di Samuel Ntanda Lusika (scovato in Belgio, nel St. Truiden, da Invernizzi) e la rete romanista è stata messa a segno da Claudio Cassano, al 62°, dopo che il suo compagno Luigi Cherubini aveva colpito una traversa.

Un legno lo ha comunque colpito anche la Sampdoria, con Francesco Conti, al 76°.

La Sampdoria chiude il torneo con un onorevole decimo posto, centrando in pieno l’obiettivo di partenza, tenuto conto delle difficoltà nell’assemblare la rosa, per mancanza di risorse e poi amalgamarla, visto l’elevato turn over rispetto ai ragazzi già in organico.