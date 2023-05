La Pallacanestro Sestri espugna il campo del My Basket e allunga la serie

Genova. Missione compiuta per la Pallacanestro Sestri, con i Seagulls che impattano la serie di semifinali di Serie C Silver contro il My Basket Genova espugnando il PalaFigoi. Ragazzi di Coach Guida che allungano così la serie alla decisiva gara 3, in programma giovedì alla Tea Benedetti.

Parte forte Sestri con Pintus sugli scudi, a cui risponde il My Basket con Costa e Ruiz. Seagulls molto aggressivi in difesa e capaci di conquistare un primo parziale nei primi minuti, poi ricucito da My Basket. Il secondo quarto vede protagonista Giacomini che conclude molte azioni in arresto e tiro, a cui rispondono Pittaluga e De Paoli, il quale comincia a produrre sotto canestro. Una partita al punteggio basso ma caratterizzata da grande agonismo.

Nel secondo tempo MY Basket ricuce lo strappo dopo che Sestri prova a scappare con sette/otto punti di vantaggio. Sempre come protagonista Giacomini, supportato largamente dai giovani come Innocenti e Penco. Da parte sua, Sestri rimane molto lucida e riesce a superare le difficoltà trovando come protagonista un Fazio chirurgico nelle soluzioni da fuori. I Seagulls mantengono così la bussola con una difesa molto aggressiva che a fine partita concederà ai migliori giocatori di My Basket un tabellino diverso rispetto a gara 1.

Quarto quarto caratterizzato da un’alternanza di emozioni, con My Basket che buca la retina dai tre punti per ben tre volte nei primi cinque minuti, soprattutto con Giacomini e Neri Arauz, mentre Pintus e De Paoli su tutti tengono Sestri a galla. Negli ultimi minuti e negli ultimi possessi i Seagulls rimangono lucidi e conquistano una vittoria meritata.

Questo il commento di coach Guida: “Siamo contenti del risultato e della prestazione. L’abbiamo costruita nelle ore e nei giorni successivi gara 1 e soprattutto in partita pensando ad ogni singola azione o possesso come fosse il più importante. È il modo corretto di ragionare, da grande squadra, per raggiungere traguardi significativi. Abbiamo indubbiamente speso tante energie nervose, ma ne avevamo bisogno, era necessario. Ora con fiducia andiamo ad affrontare gara 3. Complimenti a tutti i protagonisti del campo, ai giocatori delle due squadre, per avere offerto uno spettacolo di tecnica e agonismo, un bello spot per il basket genovese e ligure”.

Il tabellino:

MY BASKET GENOVA – PALLACANESTRO SESTRI 58-60

(Parziali: 14-16; 28-31; 43-43)

MY BASKET GENOVA: Prezioso 2, Caversazio 3, Giacomini 15, Pesce 4, Calabrese, Innocenti 7, Costa 6, Penco 5, Pastorino 4, Alloisio, Neri Arauz 4, Ruiz 8. All. Innocenti. Ass: Albano.

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 4, Cavallaro 6, Zerbino, Muzzì 2, Fazio 11, De Paoli 10, Massabò, Pintus 22, Gallo 5, Negrini, Khelifi. All. Guida. Ass: Calvia.