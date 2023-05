La fondazione Auxilium lancia il progetto Giardini Semeria, aprire la sede allo scambio con la cittadinanza

Genova. Trasformare la sede di Albaro di Auxiulium, ente ecclesiale patrocinato dalla Caritas, in un luogo di scambio, con il progetto Giardini Semeria.

La struttura, dai primi anni ’90 accoglie persone con Hiv/Aids senza reti familiari e sociali, e in questi ultimi anni ospita anche alloggi sociali per persone senza dimora in uscita dalle accoglienze in dormitorio oltre a un gruppo di persone straniere richiedenti asilo, seguite dal progetto ministeriale Sia.

Una sorta di “condominio solidale” contornato da un incantevole spazio verde. La vicinanza dei Giardini Semeria con la sede degli istituti universitari di Chimica, Fisica, Matematica, anche in virtù della convenzione attiva tra Auxilium e Università di Genova, sarà occasione per seminari e laboratori di approfondimento.

“Ci sono temi quali la sfida della sostenibilità e quella educativa che possono trovare spazio sia per gli studenti “in cerca di futuro” sia per le famiglie che pensano al futuro dei loro figli. Ai “Giardini Semeria” si potrà far giocare i bambini, festeggiare un’occasione familiare o aziendale, fare attività di giardinaggio e orto insieme ai bambini o alle persone impegnate nella palestra di ri-avviamento al lavoro, fare una pausa per ritrovare la propria armonia interiore”, dicono da Auxilium.

“Nel progetto, oltre all’Università, contiamo di coinvolgere famiglie, associazioni del territorio, Enti del Terzo settore, enti locali e amici interessati”, aggiungono.

Ma per avviare il progetto c’è bisogno di mettere in sicurezza alcune parti dell’immobile e degli spazi esterni. Per questo, accanto alle risorse già stanziate da Auxilium, è stata lanciata una raccolta fondi aperta a chiunque voglia contribuire a costruire con noi spazi di comunità.

“Giardini Semeria” è il primo passo di un cambiamento nella continuità: trasformare le sedi di Auxilium da luoghi di accoglienza – quali sono sempre stati e saranno – in spazi di comunità aperti alla città, agli abitanti, alle famiglie, alle realtà del territorio”, spiegano da Auxilium.

“Luoghi che continuino a rispondere ai bisogni più urgenti ma offrendo alla città occasioni di relazione e di concreta condivisione di vita. Vogliamo far sì che nelle sedi di Auxilium si mescolino culture, status e situazioni personali diverse e che gli spazi esterni possano essere volano per favorire lo scambio di esperienze di vita, superare i preconcetti, rafforzare le relazioni, generare integrazione. Vogliamo aprire al quartiere gli spazi comuni come luogo in cui condividere momenti conviviali e culturali”, proseguono dall’istituzione.

La fondazione “Una Mano per gli Altri” ha già dato un consistente contributo alla raccolta, che rende possibile avviare i primi interventi. Ma chi altro volesse donare può farlo:

