La Festa della Bandiera è costata 50mila euro. Bucci invita re Carlo a Genova: “Faccia una donazione”

Genova. È costata circa 50mila euro la Festa della Bandiera organizzata anche quest’anno dal Comune di Genova tra mille polemiche. È quanto emerge dagli atti pubblicati sull’albo pretorio di Tursi, cifra che però non tiene conto dei 4.800 euro (più Iva) spesi per il video emozionale di ambientazione medievale di cui ha riferito la settimana scorsa in Consiglio comunale l’assessora Paola Bordilli, interrogata dalla consigliera del Pd Donatella Alfonso.

In particolare 23.947 euro sono stati spesi dalla direzione Comunicazione ed eventi per acquistare bandiere dalla ditta Petramar, altri 135 euro per trofei alla Premia, 660 euro per un gazebo alla Professional Tent. Per il service audio, coordinamento, organizzazione e stampa altri 4.194 euro. Le performance di musica e danza in città, coi relativi servizi di speakeraggio, stampa, trasporto e assistenza sono costati 13.890 euro. Dal gabinetto del sindaco 1.881 euro per altri beni e servizi accessori per un totale che supera di poco i 50mila euro. Tutti affidamenti diretti, come previsto dalla legge.

“Come tutti gli altri anni, non c’è niente di più”, aveva preannunciato correttamente il sindaco Marco Bucci. Il cortometraggio, commissionato per il 2023 alla società genovese Alwidow Productions, è stato realizzato “con l’ausilio di ottiche di ultima generazione e di droni, strumentazioni e tecniche di cui l’ente non disponeva”, ha spiegato Bordilli. Il video è ambientato in un immaginario Medioevo intorno al 1099, anno a cui si fa risalire la nascita della bandiera di Genova con la croce di San Giorgio in campo bianco. Si vedono alcuni templari vivere le stanze della chiesa di Santi Cosma e Damiano ma anche quelle del castello D’Albertis. Che però è stato costruito alla fine dell’Ottocento.

Intanto Bucci è tornato alla carica con l’operazione marketing legata alla bandiera di Genova. In un’intervista a ItaliaSì! su Rai1, realizzata in occasione dell’incoronazione di re Carlo III, ha ripreso il tormentone del vessillo preso in affitto dagli inglesi “per non essere attaccati dai pirati”, un contratto con l’allora Repubblica di Genova che non verrebbe onorato dal 1601. “Abbiamo mandato una lettera alla regina d’Inghilterra quattro anni fa, Buckingham Palace ci ha risposto che avrebbero mandato qualcuno a negoziare ma non è ancora successo, forse dovrei rimandarla a re Carlo. Chiediamo che ci sia la possibilità di sederci a un tavolo, di accogliere Carlo III a Genova e vedere magari di fare qualche donazione per la città, se non altro riconoscere ufficialmente che il vessillo della bandiera di Inghilterra viene da San Giorgio e San Giorgio è di Genova”.

Una storia che, purtroppo, risulta priva di solidi fondamenti storici, come avevamo ampiamente spiegato qui due anni fa. A tirarla fuori furono, per assurdo, proprio gli inglesi in un testo firmato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent e pubblicato dal Comune di Genova per l’Expo del 1992, anche se la fonte primaria sono probabilmente gli Annali cinquecenteschi del vescovo genovese Agostino Giustiniani. Anche l’attribuzione originale della bandiera con croce rossa e campo bianco alla città di Genova è molto difficile da sostenere documenti alla mano. E il legame di quel simbolo con la figura di San Giorgio risulta comunque posteriore al suo uso pubblico. Ciò non toglie che il culto e l’iconografia del santo leggendario fossero ben radicati in Liguria fin dal Medioevo, ma gli “arretrati” sul presunto affitto della bandiera inglese rimangono una pretesa piuttosto difficile da soddisfare.