La Croce Verde Pegliese inaugura la nuova ambulanza per i pazienti critici

Genova. La Croce Verde Pegliese amplia la sua dotazione di mezzi di soccorso e, grazie al sostegno di una cittadina residente nella delegazione, ha acquistato una nuova ambulanza di ultima generazione, da inserire nel parco mezzi di pronto intervento, dotata delle più moderne caratteristiche dedicate al soccorso dei pazienti critici.

La nuova ambulanza verrà inaugurata in piazza Rapisardi a Genova Pegli sabato 13 maggio alle ore 16.30, alla presenza delle istituzioni cittadine.

L’acquisizione del mezzo, del valore di circa 100mila euro, è stata resa possibile grazie alla generosità e all’ingente donazione da parte di una residente che ha scelto di supportare il lavoro della Croce Verde Pegliese a favore della cittadinanza.

Il mezzo di soccorso, di nuova generazione, è un Fiat Ducato 2.2 180 CV allestito con le più sofisticate tecnologie sia come unità mobile traumatologica che come unità di rianimazione. Tra le caratteristiche tecniche l’innovativo sistema di ammortizzazione, la barella autocaricante, il monitor multiparametrico per frequenza cardiaca, pressione arteriosa e saturazione e il dispositivo interno di disinfezione dell’aria nel caso di trasporto di pazienti infettivi.

“La nuova ambulanza – afferma Diego Snaidero, Presidente della Croce Verde Pegliese – ha il grande pregio di soddisfare due precise esigenze: migliorare la qualità del trasporto dei politraumatizzati e fornire strumenti innovativi per la gestione del paziente critico durante il trasferimento al Pronto Soccorso. Sono traguardi che volevamo raggiungere da diverso tempo e grazie a questa preziosa donazione ci siamo riusciti”. La cittadinanza è invitata a partecipare.