Jeep galleggiante in mare tra Portofino e Sori, le immagini del mezzo anfibio diventano virali

Genova. Si chiama RMA Amphi-Ranger 2800 SR, è una jeep piuttosto rara, e in questo fine settimana ha fatto restare a bocca aperta centinaia di persone, con le sue scorribande tra Portofino, Recco, Sori e altre località della riviera genovese.

Si tratta di un veicolo galleggiante su tutti i terreni con trazione integrale commutabile. Il produttore di raccordi Rheinauer Maschinen und Armaturenbau GmbHlo ha costruito tra il 1985 e il 1995 come veicolo speciale per la manutenzione delle condutture.

Ma oggi questa “jeep galleggiante” è stata avvistata in mare nelle località balneari del golfo Paradiso. Diventando ben presto virale sui social attraverso video e foto.

Qualcuno, sgranando gli occhi davanti al mezzo anfibio, ha pensato anche di allertare la capitaneria di porto. Ma era tutto il regola: la vettura è immatricolata e costruita per viaggiare sia per terra sia per mare. L’importante è che non si avventuri in zone protette e tutelate dal punto di vista ambientale.