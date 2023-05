Iren Genova Quinto, al via i playoff: oggi la prima sfida col Savona

Genova. La Federazione Italiana Nuoto ha ufficializzato le date e gli orari in cui andranno in scena i playoff e i playout di fine stagione. L’Iren Genova Quinto se le vedrà in prima battuta con la Rari Nantes Savona per la sfida fra quinto e ottavo posto. Gara di andata venerdì 5 maggio alla “Zanelli” di Savona con fischio d’inizio alle 19, seconda partita martedì 9 maggio alle 20,30 alla “Marco Paganuzzi” di Albaro. Eventuale terza gara in programma sempre alla “Zanelli” il 12 maggio alle 19.

Iniziano pertanto oggi i playoff dal quinto all’ottavo posto della stagione 2022/2023, con l’Iren Genova Quinto che farà visita, per gara 1, alla Rari Nantes Savona. Fischio d’inizio fissato alle 19 in corso Colombo. L’altra semifinale vede di fronte Trieste e Posillipo.

“Inutile negare che il pronostico tenda a favore del Savona – inquadra la sfida il tecnico Luca Bittarello – e lo dicono anche i precedenti di questa stagione. Detto questo, di certo non partiamo sconfitti, ci impegneremo per giocare al meglio e fare risultato. Affronteremo una squadra forte e che ben conosciamo, molto organizzata e in grado di fare dell’intensità uno dei suoi punti di forza. Noi dovremo essere bravi a gestire questa intensità e a commettere meno errori possibili in attacco per non concedere controfughe. Non dovremo partire né con il pensiero che ogni risultato vada bene né volendo gettare il cuore oltre l’ostacolo: occorrerà invece grande cinismo nei momenti topici del match”.