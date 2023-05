‘Io cammino sicuro’, la campagna di informazione sui sentieri del Parco di Portofino

Genova. La giornata per fortuna è filata via tranquilla sul monte di Portofino, senza nessun incidente di rilievo nonostante i tanti turisti presenti sui sentieri del parco. Ma i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Liguria ne hanno approfittato per sensibilizzare le persone sulla sicurezza durante una escursione.

E così in località Batterie sono stati distribuiti per tutto il giorno volantini informativi nel contesto della campagna “Io cammino sicuro”, in collaborazione con Regione Liguria.

Alla giornata hanno preso parte anche il Cai di Rapallo, un guardiaparco una guida ambientalista del Parco di Portofino.