Insulti contro Bassetti dentro il suo reparto al San Martino: scattano le indagini

Genova. Una scritta con insulti è comparsa in queste ore sotto il cartello che indica il nome del professor Matteo Bassetti all’ingresso del suo reparto.

La direzione sanitaria dell’ospedale ha sporto denuncia e avviato un’indagine interna alla struttura per ricostruire quanto accaduto; coinvolte anche le forze dell’ordine, intervenute sul posto. “Tutte le Direzioni del Policlinico – fa sapere il San Martino con una nota ufficiale – esprimono solidarietà al professor Bassetti e a tutti i medici, infermieri, oss e tecnici del suo team operativi presso la struttura di eccellenza, interessata dal vile gesto”.

Dura condanna anche da parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, che esprimono solidarietà e vicinanza a Bassetti: “Si tratta di un’azione riprovevole nei confronti di un grande professionista e di un amico – sottolineano – che in prima linea si è speso come tanti suoi colleghi durante l’emergenza pandemica del Covid-19 e che, quotidianamente con la sua attività, opera per il bene della collettività”.

“Siamo di fronte ad un gesto che lascia ancora di più l’amaro in bocca – proseguono – se si pensa che è stato compiuto all’interno del reparto del Policlinico dove lui lavora e dirige un pool di sanitari. Confidiamo che i responsabili vengano al più presto rintracciati e puniti”.