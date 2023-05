Informazioni sociali e sociosanitarie, Comune e sindacati insieme per i nuovi sportelli

Genova. Agevolare l’informazione ai cittadini e l’accesso ai servizi sociali e sociosanitari, un impegno che il Comune di Genova si assume con la collaborazione dei sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uil Pensionati.

Un’azione prevista dal Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e la Missione 6_Salute del PNRR che promuovono la realizzazione di punti unitari di accesso PUA, ovvero dei luoghi diffusi sul territorio attraverso i quali garantire che le persone possano reperire tutte le informazioni di tipo sociale e sociosanitario, senza doversi recare in luoghi diversi e specifici.

«Il Comune di Genova – spiega l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso – ha voluto investire fortemente sulla promozione di queste attività e ha voluto farlo in collaborazione con il comparto sanitario (ASL 3, direzione sociosanitaria) e i sindacati dei pensionati. Con loro è stato sottoscritto un protocollo di intesa volto, tra le altre cose, all’individuazione di soluzioni di convenzionamento per migliorare l’accesso alle informazioni sociali e sociosanitarie alle persone anziane, tramite gli sportelli delle organizzazioni sindacali. Garantire l’accesso alle informazioni per via telematica anche alle fasce deboli e non digitalizzate, è un obiettivo importante».

«I sindacati dei pensionati Spi-Cgil Fnp-Cisl e Uil Pensionati confermano, con la sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Genova per l’avvio degli sportelli sociali, il loro impegno per migliorare la qualità della vita delle persone a partire dai più deboli e con spirito solidale – spiegano in una nota congiunta i rappresentanti dei sindacati Ivano Bosco (Spi Cgil), Ettore Torzetti (Fnp Cisl) e Alba Lizzambri Uil Pensionati) – . Nelle nostre sedi cittadini e pensionati troveranno punti di ascolto gestiti dai nostri attivisti in grado di orientarli a seconda del bisogno che manifestano verso i servizi sociali e sociosanitari offerti dal Comune di Genova con l’obiettivo di risolvere condizioni di disabilità, disagio individuale e familiare per inadeguatezza di reddito e difficoltà dovute alla non autonomia. Per noi dei sindacati confederali dei pensionati è importante offrire loro il nostro supporto. Vogliamo fare in modo che nessuno perda opportunità per la non conoscenza, aiutando quindi le persone e le loro famiglie a rendere effettivamente esigibili i loro diritti».

Il percorso avviato ha portato alla sottoscrizione della convenzione, atta ad offrire ai cittadini maggiori opportunità di accesso alle informazioni su interventi e servizi sociali e socio-sanitarie tramite gli sportelli Sociali dei Sindacati pensionati, mirando all’ampliamento del numero delle persone che possono beneficiare di informazioni complete, puntuali e aggiornate su tematiche sociali e socio-sanitarie, migliorando la circolarità delle informazioni e semplificando l’accesso dei cittadini alla rete dei Servizi.

L’apertura effettiva degli Sportelli Sociali, presso ciascuna sede, si realizzerà nel prossimo mese di giugno, a conclusione dello specifico corso di formazione.

Si ricorda che il Comune di Genova ha pubblicato sul sito istituzionale, a beneficio di tutti i cittadini, la “Carta dei Servizi”.