“Informazione e fake news”, giovedì 4 maggio incontro all’associazione 50&Più Genova

Genova. I mezzi di informazione si sono moltiplicati ed è sempre più difficile distinguere le notizie vere dalle notizie false. Gli strumenti per influenzare e manipolare i cittadini sono sempre più sofisticati, intelligenza artificiale compresa.

L’Associazione 50&Più Genova giovedì 4 maggio alle 15, in via XX Settembre 41 (terzo piano, presso Bi.Bi. Service) ha organizzato un incontro con la giornalista Eliana Quattrini dal titolo “Informazione e fake news”, per parlare di questo cambiamento e offrire qualche spunto su come orientarsi nel mare dei mass media in epoca di globalizzazione.

L’appuntamento fa parte del progetto Erasmus+ “Stop Fake News: come riconoscere le notizie vere da quelle false”, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria, a cui hanno partecipato alcune decine di giornalisti tra il 2021 e 2022.

Un viaggio in Finlandia, prima nazione al mondo nella classifica sull’educazione al media, ha permesso a ognuno di loro di verificare come da decenni nel paese scandinavo la lotta alla disinformazione sia un problema di stato in cui viene coinvolta tutta la popolazione, dalla scuola elementare in poi. Un modello virtuoso da studiare e soprattutto comprendere per rafforzare la capacità critica e tutelare il valore dell’informazione corretta, riconoscendone l’indipendenza, l’affidabilità e l’imparzialità.

«Sono convinta – dichiara Brigida Gallinaro, presidente dell’Associazione 50&Più Genova – che noi senior per primi dobbiamo imparare ad aggiornare le nostre competenze e abituarci a scegliere in modo ragionato non solo giornali, radio e televisione ma anche testate on line e social media, per sapere quello che succede nel mondo ed essere consapevoli dei cambiamenti sempre più rapidi in cui siamo coinvolti». L’incontro è a ingresso libero.

50&Più, fondata nel 1974, è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo. www.spazio50.org. Informazioni alla mail di 50&Più Genova 50epiu.ge@50epiu.it