Infanzia, Genova aderisce a “Diritti in Comune” nel 32esimo anniversario della convenzione Onu

Genova. Il Comune di Genova, anche quest’anno, aderisce a Diritti in Comune, l’iniziativa di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza promossa nell’ambito del Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti e del Protocollo d’intesa UNICEF-ANCI in occasione del 32esimo anniversario della ratifica italiana della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con la legge n.176 del 1991.

“La nostra amministrazione è particolarmente impegnata con ogni strumento a disposizione nel garantire a tutti i minori che i loro diritti siano concretamente attuati e promossi – spiega l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso – in questo senso è fondamentale promuovere e diffondere la conoscenza della Convenzione Onu: attraverso Agenzia per la famiglia, nell’ambito della positiva collaborazione con Unicef Liguria, quest’anno abbiamo collaborato all’organizzazione del XXIII Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo. Mettere i minori al centro delle politiche, oggi ancor più che in passato, è fondamentale per costruire la società del domani”.

Il corso, che si sta svolgendo proprio in questo periodo, vede la collaborazione con Unicef Liguria e Veneto, Università di Genova e di Padova, con partecipazione, tra gli altri, anche del Garante Comunale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Francesco Mazza Galanti, sul tema dell’ascolto dei minori.

Agenzia per la famiglia, inoltre, nella sezione dedicata alla collaborazione con Unicef nella propria pagina web, ha inserito le indicazioni su Diritti in Comune, materiali e informazioni sulla convenzione fra cui il “Passaporto per i diritti” (dedicato a bambine/i e ragazze/i) e ne ha curato la promozione.