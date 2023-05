Incornati da un toro: migliorano le condizioni di padre e figlio ricoverati in codice rosso

Genova. Dopo una notte di cure e interventi, migliorano le condizioni dei due uomini colpiti ieri pomeriggio da un toro scappato dal proprio recinto: il ferito più grave, l’uomo di 57 anni incornato dall’animale mentre tentava di proteggere il padre già colpito in precedenza, ha subito un’operazione di suturazione della grossa ferita alla gamba che lo aveva quasi dissanguato.

Il padre resta ricoverato al primo piano del pronto soccorso del San Martino con un forte trauma addominale. Per entrambi le condizioni si sono stabilizzate e sono vigili e collaboranti. Il peggio sembra, dunque, essere passato, e non rischierebbero più la vita.

Secondo quanto ricostruito, padre e figlio stavano lavorando nel loro allevamento in Val di Vara, nell’entroterra spezzino e l’uomo più anziano stava accudendo al bestiame. Per cause in via di accertamento il toro si è liberato da un recinto ed ha colpito il pensionato. Il figlio è corso in suo aiuto ma è stato a sua volta incornato dall’animale.