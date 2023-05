Incidente sulla autostrada A10: coda in via di esaurimento, migliora la situazione anche in città

Genova. Alle 10 è esaurita la coda per l’incidente sulla A10 di questa mattina. Restano code sulla A7 Serravalle – Genova tra Genova Bolzaneto-Busalla, in direzione Milano (1 km).

Sulla A10 Genova – Savona coda tra Genova Pra’ e allacciamento A10/A26 Genova-Gravellona Toce, direzione Ventimiglia.

Sulla A26 Genova – Gravellona Toce 1 km di coda tra allacciamento A26/A10 e Masone, in direzione Gravellona Toce.

AGGIORNAMENTO ORE 9

Qualche disagio per il traffico questa mattina a Genova. Sulla A10 Genova – Savona traffico bloccato al km 5 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, in direzione Ventimiglia: si registrano 4 km di coda alle 9 di questa mattina tra il bivio A7/A10 e Genova Pegli per un incidente per fortuna senza feriti gravi.

In autostrada sulla A7 coda dall’allacciamento con la A12 verso Bolzaneto in direzione Milano. Coda anche in uscita al casello di Bolzaneto proveniendo da Genova. 1 km di coda in direzione Milano tra Bolzaneto e Busalla.

Sulla A26 Genova – Gravellona Toce coda dall’allacciamento A26/A10 Genova-Savona-Masone in direzione Gravellona Toce.

La polizia locale segnala possibili rallentamenti in via dei Mille per un incidente che ha coinvolto una moto attorno alle 8:45.

In piazza delle Americhe segnalato olio sulla carreggiata, mentre in sopraelevata si registrano rallentamenti in direzione Ponente da Di Negro fino a via Di Francia.