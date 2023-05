Code diffuse in autostrada, sostanza oleosa segnalata da corso Europa a corso Torino

Genova.

AGGIORNAMENTO ORE 9

Sulla A7 resta la coda tra allacciamento A7/A12 Genova-Sestri Levante-Genova Bolzaneto, direzione Milano.

Ancora cosa a Genova Bolzaneto, in uscita provenendo da Genova e da Milano.

Sulla A12 coda tra Genova Est-Allacciamento A12/A7 Serravalle-Genova, direzione Genova.

Sulla A10 ridotta a 1 km la coda tra Genova Aeroporto-Genova Pegli, direzione Ventimiglia.

Tra Celle Ligure e Savona, in direzione Ventimiglia: 1 km di coda.

Sulla A26 coda di 1 km tra Masone e Ovada, direzione Gravellona Toce

AGGIORNAMENTO ORE 8

Un incidente che ha coinvolto un’automobile, per fortuna senza feriti gravi, sta provocando qualche disagio di traffico sulla Autostrada A10 in direzione di Savona.

Alle 8 si registrano 2 km di coda tra Genova Pegli e Genova Pra’ dal km 6.

Sul resto delle direttrici autostradali, coda di 1 km sulla A26 tra Masone e il bivio A26/A10 per lavori, coda sulla A10 in direzione Genova tra Pegli e bivio A10/A7 per traffico intenso dal km 6.

Coda anche sulla A12 tra Genova Est e il bivio A12/A7 per traffico intenso dal km 4,2.

Sulla A7 coda in uscita a Genova Bolzaneto proveniendo da Genova per traffico intenso e traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 per traffico intenso.

A Genova la polizia locale segnala una sostanza oleosa su carreggiata in corso Europa che parte da via Carrara in direzione ponente/mare, prosegue in corso Gastaldi e arriva fino a corso Torino.

In via Tolemaide all’altezza di piazza delle Americhe rallentamenti per un veicolo in avaria.

Il traffico cittadino, come di consueto più sostenuto a causa della pioggia, risulta ancora più rallentato: code sia a Ponente da Pegli a Sestri, sia appunto in tutta la direttrice verso il centro da Levante.