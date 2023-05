Genova. Via Cornigliano chiusa per un incidente mortale avvenuto attorno alle 10 di questa mattina.

Lo comunica la polizia locale, che è sul posto con 4 pattuglie e l’infortunistica.

Il 118 conferma che si tratta di una donna, ecuadoriana, di circa 50 anni, purtroppo deceduta, e di un uomo, di circa 60 anni che è stato portato in codice rosso per dinamica, con ferite non gravissime, al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

Secondo le prime informazioni entrambi sono stati investiti da un mezzo pesante mentre attraversavano sulle strisce pedonali da lato mare verso lato monte della strada.

Il conducente del tir è stato portato a fare gli esami del caso per capire se avesse assunto alcol o sostanze stupefacenti. L’alcol test è risultato negativo. Aperta un’indagine per omicidio stradale e lesioni stradali.

guarda tutte le foto 11



Investimento mortale in via Cornigliano

L’autoarticolato non avrebbe dovuto passare di lì, in quanto vige un divieto per quella tipologia di mezzi esclusi i bus Amt salvo deroghe speciali.

Il cartello coi divieti

Non è il primo incidente mortale avvenuto nei pressi di via Cornigliano, che con il restyling è diventata zona 30. Circa un mese fa una donna di 80 anni era stata investita da un furgone in retromarcia in via San Giovanni d’Acri. Nel caso di via San Giovanni D’Acri, secondo quando accertato dalla sezione infortunistica della polizia locale, l’80enne stava attraversando fuori dalle strisce pedonali quando è stata investita dal mezzo da lavoro che si muoveva in retromarcia.