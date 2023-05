Incidente mortale a Cornigliano, Linea Condivisa: “Non è solo imperizia”

Genova. Oggi a Cornigliano Linea Condivisa era presente al presidio organizzato a seguito del gravissimo incidente accaduto stamattina. Una donna ha perso la vita, investita da un tir mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

«Fanno bene le cittadine e i cittadini a rispondere con questo presidio perché non si tratta di un problema di imperizia o imprudenza da parte dell’autista ma è una cosa che purtroppo accade ordinariamente nelle periferie della città – dice Gianni Pastorino, Consigliere Regionale e capogruppo di Linea Condivisa – Quelle periferie intasate da cantieri e dal traffico pesante in cui l’amministrazione comunale non interviene nella gestione della viabilità ma si limita a finti interventi di rigenerazione (vediamo ad esempio quanto sta accadendo a Fegino con i lavori alla linea ferroviaria).

Già negli anni ’90 i residenti di via Cornigliano avevano ottenuto il diritto alla pedonalizzazione e a non avere camion in quel tratto. Il fatto che oggi nessuno abbia controllato l’accesso dei mezzi pesanti è un fatto gravissimo».

«Verificheremo il motivo per cui quel camion fosse lì così come verificheremo come vengono gestite le risorse della polizia locale nei diversi territori che devono essere coperti in egual misura da levante a ponente – aggiunge il Consigliere Comunale e capogruppo della Lista Rosso Verde, Filippo Bruzzone – È necessario avere una Polizia Municipale a supporto della cittadinanza per le strade delle periferie, agenti che avrebbero il ruolo importante di presidio sul territorio».

«Da mesi attendiamo una commissione sulla viabilità del nostro territorio – commenta Sara Tassara, Consigliera Municipale Lista Rosso Verde del Municipio Medio Ponente – È vero: la giunta del Municipio VI ha deliberato l’interdizione ai tir di via Cornigliano, ma non basta. Servono controlli, e un uso più efficiente della polizia municipale. E soprattutto un percorso partecipato con i cittadini. Ma partecipazione e condivisione non appartengono al vocabolario di questa giunta. Per questo, come gruppi di opposizione del medio ponente, abbiamo richiesto una convocazione urgente di una seconda commissione sul tema viabilità, a cui il Presidente Laguzzi non potrà sottrarsi, come ha fatto in sede di Consiglio, al grido di “il presidente sono io e decido io”».