Incidente in A12, un ferito: traffico in tilt tra Rapallo e Chiavari con code di 4 chilometri

Genova. Un nuovo incidente è avvenuto questa mattina sulla rete autostradale genovese: in A12, nel tratto compreso tra Rapallo e Chiavari una persona è rimasta ferita a seguito di un scontro con la propria vettura sul guardrail laterale.

Nello schianto è rimasta ferita una persona, per fortuna non gravemente: sul posto i medici del 118 che hanno prestato il soccorso, trasportandola presso l’ospedale di Lavagna in codice giallo. Un’altra persona sarebbe rimasta leggermente ferita, risultata poi codice verde per i soccorritori.

Ancora da capire le dinamiche dell’incidente che sta provocando code e disagi per chi viaggia sulla A12 in direzione di Sestri Levante e Livorno. Al momento sono 4 i chilometri di coda.