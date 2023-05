Incidente in A10, auto tampona un furgoncino: tre feriti, coda tra Arenzano e Celle

Varazze. Tamponamento in A10 nel tratto tra Varazze e Celle Ligure in direzione Savona. E’ avvenuto intorno alle 13:30 di oggi.

Due i mezzi coinvolti nell’incidente: un’auto e un furgoncino, dalle prime informazioni apprese pare che sia stata la vettura ad urtare l’altro mezzo che si trovava davanti.

A bordo dell’auto erano presenti tre giovani: due ragazzi e una ragazza, che sono rimasti lievemente feriti dall’impatto. Due sono stati trasportati in codice verde all’ospedale San Paolo, l’altro in codice in bianco. È rimasto illeso inevec l’autista del furgoncino.

Sul posto sono intervenuti due ambulanza (una della Croco Oro Mare, una della Croce Verde), l’automedica del 118, i vigili del fuoco e la polstrada. Al momento Autostrade per l’Italia segnala coda in entrambe le direzioni: tra Arenzano e Celle (direzione Ventimiglia) e tra Celle e Varazze (direzione Genova).