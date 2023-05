Genova. Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 10 in un centro estetico in zona Portello, nel centro di Genova. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco con tanto di autobotte. Sul posto anche polizia di stato e polizia locale, oltre ai soccorsi.

L’attività commerciale, pesantemente danneggiata, si chiama Vanità italiana. L’incendio ha interessato soprattutto il piano ammezzato dell’edificio, dove si trova il centro estetico (con ingresso in via Caffaro) mentre al piano terra si trova una profumeria.

La polizia locale ha chiuso via Caffaro per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica da parte dei pompieri. Problemi al traffico nella zona, dove la viabilità è già complicata dai cantieri del parcheggio interrato.

Secondo le prime ricostruzioni a far scoppiare l’incendio sarebbe stato un corto circuito di un’asciugatrice del centro estetico ma sono ancora in corso i rilievi.

I danni sono ingenti perché oltre a quelli provocati dalle fiamme si è verificata anche la rottura di una caldaia con il conseguente allagamento dei locali.

Incendio in un centro estetico a Portello

Ad accorgersi del rogo, stamani, alcune dipendenti, che per prime hanno cercato di spegnerlo con un estintore. Di fronte al fumo troppo denso però non hanno potuto fare altro che chiamare subito i pompieri.

Nel negozio in tutto c’erano otto persone, commesse ma anche addetti alle pulizie. Al piano superiore, nel centro, anche alcuni clienti, che sono comunque stati fatti uscire immediatamente.

Una donna di 30 anni, dipendente del centro, è stata soccorsa dai medici e dai militi della Croce blu di Castelletto per intossicazione. Nonostante il codice rosso, scattato per prassi, le sue condizioni non sono gravi. E’ stata portata all’ospedale Galliera.