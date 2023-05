Incendio a Quezzi, a fuoco moto e auto parcheggiate: fumo nero sulla vallata

Genova. Fumo nero e fiamme oggi pomeriggio nella zona di Quezzi, sulle alture della Valbisagno.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via degli Oleandri, nei pressi della chiesa di Santa Maria, per un incendio di moto e auto parcheggiate.

La situazione è stata riportata in breve sotto controllo dai pompieri. Non risultano persone coinvolte, anche se la facciata di un condominio è stata leggermente annerita dal fumo sprigionato dal rogo.

Sul posto la polizia locale per regolare la circolazione in zona. In corso le indagini sull’origine dell’incendio.