Inaugurazione Esselunga San Benigno, Pd: “Quale progresso per Genova?”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dal Partito Democratico Genova.

“Invitato oggi ad inaugurare la nuova Esselunga di San Benigno, Bucci dichiara che è sbagliato fare la guerra al progresso e che i negozi di vicinato dovrebbero adeguarsi alla nuova era della grande distribuzione.

Sembra surreale dover ricordare al Sindaco che Genova, la città che amministra da sei anni, è un luogo da cui emigrano circa seimila persone all’anno e la ragione non è probabilmente legata all’insufficienza della grande distribuzione, ma all’assenza di politiche strutturali capaci di dare lavori stabili e dignitosi, di garantire spazi sicuri e di offrire opportunità culturali di valore.

Il progresso che promuove ciecamente la grande distribuzione a scapito dei negozi di vicinato è figlio di un’idea di società in cui sono normalizzati lavori precari e malpagati – come spesso sono quelli offerti dalla grande distribuzione – in cui si rinuncia a creare presidi sul territorio, lasciandoli privi di una preziosa rete sociale la cui mancanza genera insicurezza in molti quartieri, e in cui tutto lo spazio a disposizione viene ceduto ai privati e destinato al commercio, rendendo sempre più complicato trovare luoghi di aggregazione per i giovani.

Forse ha ragione il Sindaco, fare la guerra al progresso è inutile. Ma adoperarsi perché il progresso crei opportunità di sviluppo per tutte e tutti, seguendo gli interessi della comunità intera, e non diventi un’occasione di profitto per pochi è il compito di chi governa. Un compito a cui il Sindaco e la sua Giunta hanno deciso di rinunciare”.