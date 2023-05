In via di Sottoripa apre una nuova gastronomia ligure: “Alta qualità fresca di giornata”

Genova. È stata inaugurata ieri ma verrà ufficialmente aperta al pubblico a partire da domani, venerdì 26 maggio, la nuova gastronomia Degustazione Ligure – alta qualità fresca di giornata in via di Sottoripa all’angolo con via al Ponte Reale.

Come spiegato dai titolari in un cartello affisso sulla saracinesca del locale: “Siamo estremamente grati a ciascuno di voi per aver partecipato all’inaugurazione. La vostra presenza ha reso questa giornata un vero successo”.

E ancora: “A partire da domani i nostri prodotti saranno disponibili per l’acquisto. Siamo certi che continuerete ad apprezzare la cura e la passione che mettiamo in ogni singolo prodotto che prepariamo”.

“Il locale ha scelto di investire nella nostra città dopo diversi lavori strutturali atti a conservare il valore storico dell’immobile” afferma Paola Bordilli, assessore al Commercio del Comune di Genova.