In sedia a rotelle dalla nascita, si realizza il sogno di Andrea (12 anni) di andare in bici

Genova. “Andrea, 12 anni, è un ragazzino curioso e socievole: la malattia con cui convive dalla nascita e lo limita nei movimenti, nella parola, nella vista (è ipovedente), costringendolo a continue visite e ricoveri in ospedale, non gli impedisce di coltivare sogni e interessi. Adora ascoltare la musica, stare nell’acqua e, soprattutto, le corse in moto, la velocità” raccontano i volontari di Make-A-Wish, con sede a Genova, a cui il ragazzino ha espresso il suo desiderio di andare in bici. E grazie a una bicicletta speciale smontabile, per essere caricata sul camper, il suo sogno è possbile.

“La vita di Andrea parte in salita: la diagnosi alla nascita della malattia e la perdita del padre all’età di due anni. La Sindrome di Sturge-Weber lo costringe in sedia a rotelle, lo priva dell’autonomia e lo obbliga a visite costanti oltre che a trattamenti medici importanti anche a causa delle crisi epilettiche. Nella sua vita ha subito due interventi importanti, l’ultimo dei quali a marzo di quest’anno, di allungamento dei tendini di entrambi gli arti inferiori, che ha comportato una lunga degenza in ospedale” proseguono i volontari.

“Un percorso pieno di ostacoli, dunque, quello di Andrea, che ha però la fortuna di avere una madre gioiosa e piena di energia, affettuosa e impegnata nel sociale (nel 2016 ha fondato insieme ad altri quattro genitori un’associazione che supporta le famiglie che hanno ricevuto la stessa diagnosi di suo figlio) e un papà speciale presente e amorevole: la famiglia che Andrea si merita. Quello di Andrea, però, non è solo un desiderio, ma un bisogno forte, una gioia di cui ha assoluta necessità: una cura di forza, speranza e resilienza. A Make-A-Wish® Italia, l’associazione no-profit che dal 2004 realizza i desideri dei bambini affetti da gravi patologie, e ai suoi tre volontari veronesi Silvia, Luca ed Elisa, il compito della pianificazione della realizzazione del desiderio su ruote” concludono i volontari.

Venerdì 12 maggio, presso il teatro Roi di Monticello Conte Otto (VI), è avvenuta la consegna del regalo speciale: la bicicletta tanto desiderata da Andrea, alla presenza di un centinaio di persone, tra parenti, amici e compagni di scuola. Un giorno di festa per tutta la comunità, possibile anche grazie all’azienda di videogiochi mobile Miniclip Italia, che ha adottato il desiderio di Andrea, all’adesione del parroco (che ha messo a disposizione il teatro), del Sindaco e del pediatra di Andrea, e culminato nella “prova su strada” del veicolo nuovo di zecca. Nella piazza antistante il teatro, infatti, è stato allestito un percorso con tanto di segnali stradali e semaforo che ha permesso ad Andrea di provare subito la sua nuova bici. L’azienda che ha fornito e consegnato di persona lo speciale mezzo (Remoove, TN) ha fatto anche di più: ne ha portati altri, per gli amici di Andrea, perché potessero condividere con lui un pomeriggio indimenticabile. Una merenda rigenerante, allestita nell’atrio del teatro, ha poi chiuso una giornata che, per le grandi emozioni vissute, Andrea e le persone a lui più care non dimenticheranno facilmente.

“Gli occhi di Andrea, pieni di gioia, mentre sfreccia controvento con la bici creata per lui, sono la dimostrazione che quello che facciamo è davvero importante: donare, anzi restituire quel senso di spensieratezza, libertà e normalità, che dovrebbe appartenere a tutti i bambini e accompagnarli in ogni istante della loro vita” – ha dichiarato Sune Frontani, Presidente e fondatrice di Make-A-Wish® Italia.