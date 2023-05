In Liguria aumentano i casi di scabbia, Brunetto (Lega): “Misure per ridurre il contagio al vaglio della Regione”

Liguria. “Negli ultimi tempi in Liguria si sono verificati diversi casi di scabbia in istituti scolastici e in strutture sociosanitarie. Dai 298 casi del 2021 si è passati ai 748 del 2022 e dall’inizio dell’anno a oggi se ne registrano già 386. Un trend che si conferma in continuo aumento”. A riportare i dati è Brunello Brunetto, consigliere regionale della Lega e presidente della Seconda commissione Salute e Sicurezza Sociale.

“Vista l’elevata contagiosità della Scabbia (il contagio avviene per contatto fisico diretto o attraverso oggetti personali), gli esperti consigliano di curare la malattia con tempestività. Sicuramente è importante cominciare a adottare misure per ridurre il contagio” afferma il consigliere che ha presentato un’interrogazione in merito: “L’assessore alla Sanità – rivela – ha confermato che si sta valutando di predisporre un finanziamento per l’acquisto dei farmaci per la terapia, che sono a carico dei privati e hanno un costo di circa 100 euro”.

“Si sta inoltre valutando di coinvolgere anche i docenti delle scuole perché si possa fare una diagnosi precoce della malattia, altro passo fondamentale per limitarne la diffusione”, conclude Brunetto.