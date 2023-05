In casa due revolver, una pistola semiautomatica, proiettili e cocaina: due ventenni genovesi arrestati dai carabinieri a Pra’

Genova. Due 20enni genovesi, coinquilini ed entrambi con precedenti, sono stati arrestati ieri dai carabinieri del comando provinciale di Genova per detenzione abusiva di armi comuni da sparo e munizioni, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

I due, che abitano sulle alture di Pra’, in una zona abbastanza isolata, nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di oltre 50 grammi di cocaina e quasi un etto di sostanza da taglio e la somma di mille euro. Secondo i militari si tratterebbe dei proventi di un’attività di spaccio, anche perché i due non hanno alcuna attività lavorativa.

Non solo. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato anche una pistola semiautomatica risultata oggetto di furto, due rivolver e 14 pallottole. I due sono stati arrestati. Le indagini dei carabinieri ora vertono su chi possa aver eventualmente fornito ai giovani le armi e se queste possano essere state utilizzate per commettere qualche reato.