Impianto Tbm di Scarpino, opposizione all’attacco: “Lavori fermi, solo annunci dalla giunta Bucci”

Genova. “I lavori di realizzazione dell’impianto di trattamento meccanico biologico sono fermi da mesi, e si apprende che oggi Amiu e Iren non sono neppure più in grado di prevedere quando saranno completati. Siamo in ritardo di oltre 3 anni. Il cronoprogramma Amiu del 2018 prevedeva l’avvio dell’impianto a fine 2020.

“Alla posa della prima pietra a marzo 2021 Toti e Bucci promettevano la fine dei lavori nella primavera 2022”.

Così inizia il comunicato stampa del gruppo consigliare del Partito Democratico di Genova, che torna a interpellare la giunta sui lavori a Scarpino per la costruzione dell’impianto Tbm.

“Ad oggi, tuttavia, l’impianto promesso ancora non esiste. E neppure esiste un piano definitivo di fattibilità che consenta di prevedere tempistiche e costi extra di un’opera che, una volta portata a termine, consentirebbe di chiudere il ciclo dei rifiuti ed evitare trasferimenti fuori regione che oggi costano ad Amiu – e quindi ai cittadini genovesi – 20 milioni di euro l’anno, e la TARI più cara d’Italia. Dopo anni di annunci e promesse tradite, i cittadini genovesi e i lavoratori di Amiu hanno diritto a risposte chiare da parte della giunta comunale”.

“Quando sarà completato l’impianto? – chiedono – Quanto peserà il ritardo sulle casse di Amiu e quali conseguenze avrà sul piano industriale e occupazionale? Come impatteranno i ritardi e i maggiori costi sul Tari dei genovesi? Molte volte, negli scorsi mesi, il gruppo del Partito Democratico ha presentato richieste di convocazione di una commissione sul tema, senza ricevere alcuna risposta. Già a luglio, infatti, era stata deposita una prima richiesta, poi sollecitata ad ottobre e ripresentata un mese fa. Oggi la rinnoviamo ulteriormente”.