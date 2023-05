Iml di Casarza ligure, il 12 maggio riunione al ministero del lavoro sulla cigs

Casarza ligure. “Il 12 maggio alle ore 11 è stata convocata al Ministero la riunione per esaminare la richiesta di cassa integrazione prevista per i casi di fallimento aziendale”.

Lo comunica Marco Longinotti della Fim/Cisl del Tigullio.

“Occorre fare presto, dobbiamo garantire uno stipendio alle 29 famiglie in attesa di una risposta da anni da parte di Iml. Bisogna inoltre riprendere al più presto le attività produttive in azienda per evitare che lunghi fermi né compromettano il futuro” dice il sindacalista.

“Serve creare velocemente i presupposti affinché si possa ritornare a produrre e creare ricchezza per il territorio – conclude Nel giorni successivi all’incontro al Ministero chiediamo che parta il confronto con i curatori fallimentari”.