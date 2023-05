Il Villa Scassi aumenta gli spazi del pronto soccorso, ecco anche il posto fisso di polizia

Genova. Il pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, grazie a un investimento di un milione e 760mila euro, aumenta gli spazi passando da una superficie di 1.000 mq a 1.500 complessivi per coprire il fabbisogno di un bacino di utenza di 350.000 abitanti.

A levante del pronto soccorso è stata realizzata una nuova ala dove hanno trovato spazio un secondo OBI con 23 posti letto, 2 ambulatori multi-specialistici, una sala d’attesa per i parenti, studi medici e, sopratutto, il posto fisso di polizia, operativo dalle 8 alle 20, per garantire maggior sicurezza in tutto l’arco della giornata.

Dotazioni che vanno a implementare l’attuale pronto soccorso dove sono già presenti 10 letti OBI, 4 sale visita, 1 shock room, 1 sala ortopedica, oltre a spazi per la gestione dei pazienti e lo studio medico.

“Stiamo parlando di un aumento del 50% dell’attuale spazio a disposizione degli operatori e dei cittadini – ha spiegato Luigi Carlo Bottaro, direttore generale di ASL3 – con tecnologia di ultimo livello e barelle e letti di nuova generazione, che permettono al cittadino di attendere in maniera più confortevole soprattutto per quanto riguarda le patologie non aggredite medicalmente subito come i codici rossi”.

Un’opportunità in più anche per gli operatori, che hanno gestito il crollo del Ponte Morandi e due anni e mezzo di Covid in una carenza di personale medico, infermieristico e di spazi di pronto soccorso.

“Uno dei nostri problemi era proprio la ristrettezza degli spazi – ha sottolineato il direttore del ps dello Scassi, Alessandro Rollero – e quest’ampliamento ci aiuterà ad accudire al meglio i nostri pazienti. In questi letti stazioneranno pazienti in osservazione clinica, che dovranno ancora essere monitorati e quelli che attendono un posto letto in reparto”.

Spazi dove arriva anche il posto di polizia, che sarà presidiato in alternanza tra polizia e polizia locale, che era atteso da molti anni. “Un presidio commisurato alle risorse che possono essere impiegate – ha ricordato il questore Orazio D’anna – considerando che su Genova sono attivi altri due presidi a San Martino e Galliera. E’ l’avvio di un percorso di rafforzamento e, quando ci saranno le condizioni, contiamo di ampliare il servizio anche su altre fasce orarie. Il posto di polizia non svolge una funzione solamente di vigilanza, ma di raccordo con gli organismi di polizia giudiziaria anche a tutela del personale”.

“Questo è un elemento che aggiunge sicurezza a questo posto – – aggiunge l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola – ben vengano tutte queste iniziative anche se poi ritengo che la violenza sia verbale che fisica di combatte anche attraverso una trasformazione culturale delle persone che devono ricordarsi che fare del male ai sanitari non fa altro che sfiduciarli e farli allontanare dai luoghi più di trincea”.

Un’operazione di sostanza, quindi, che offre una risposta adeguata al territorio. “La nostra sanità guarda vicino – spiega il presidente della Regione, Giovanni Toti – all’oggi, e in prospettiva anche al domani. Questo pronto soccorso, che ha dato un contributo straordinario alla salute dei nostri cittadini, anche durante il periodo covid, acquista nuovi spazi e un presidio di polizia di cui c’è assolutamente bisogno per dare un po’ più di tranquillità al personale. Questa è la migliore dimostrazione che continuiamo a investire in sanità e in questo ospedale, che continuerà a essere un presidio importante di questo territorio”.

Sul posto di polizia però critiche di Roberto Traverso, del sindacato di polizia Siap: “Si tratta di un apertura inutile sotto il profilo operativo visto che si alterneranno un poliziotto e un operatore della polizia locale in un locale che non potrebbe nemmeno ospitare due persone. Ciò significa che le consegne di servizio non potranno mai prevedere interventi operativi. In pratica fumo negli occhi che purtroppo crea false aspettative al personale sanitario e alla cittadinanza”.