Il vento spazza Genova: albero cade su un’auto in piazzale Parenzo, A10 chiusa ai telonati

Genova. Notte movimentata per i vigili del fuoco genovesi, con decine di chiamate al causa del forte vento che in questo ore si è abbattuto sulla nostra città creando disagi e qualche criticità

Tanti le uscite fatte praticamente in tutta la città. In particolare una squadra è stata chiamata in piazzale Parenzo per la messa in sicurezza di un albero che è caduto su un’auto in sosta, danneggiandola seriamente. Per fortuna nessun pedone era di passaggio in quel momento in quella parte della piazza, e quindi non si registrano feriti.

Per quanto riguarda la viabilità si registra il divieto di transito per i telonati sul tratto della A10 compreso tra Genova Voltri e Savona. Nelle prime ore della mattinata, inoltre, anche le gru del Psa di Pra’ erano ferme per il forte vento.

Questa notte le raffiche più forti sono state registrate ad Arenzano (110 km/h), Borzonasca (127km/h), mentre sono stati segnalati disagi per il vento anche nel levante ligure.

Questa notte raffiche fino a 110 km/h nel Comune di Arenzano, nella zona del porto, toccati i 127 a Borzonasca, sul lago di Giacopiane mentre sul monte Pennello di Genova si sono sfiorati i 98.8 km/h poco prima dell’alba. Nello spezzino fino a 125 km/h nella zona nel Comune di Zignago, a Casoni di Suvero.