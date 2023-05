Il sindaco di Genova Marco Bucci nominato ambasciatore nel mondo della “grande Milano”

Genova. Il sindaco di Genova Marco Bucci è stato nominato “Ambasciatore della Grande Milano nel Mondo”.

L’onorificenza è stata consegnata quest’oggi in occasione dell’evento “Grandi sindaci: creare città sostenibili” che ha avuto luogo a Milano, organizzato dal Centro Studi Grande Milano.

“Gli “Ambasciatori” – si legge in una nota – sono quegli opinion leader riconoscibili per valori umani e professionali che veicolano, con il loro qualificato operare, i valori della Grande Milano, rappresentando testimonial di comprovato talento e capacità”.

In questo contesto, infatti, il sindaco Bucci è stato premiato per il contributo nella ricostruzione del ponte Genova San Giorgio e per il suo profondo legame con Milano.

Insieme al primo cittadino genovese, premiato anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

Presenti all’evento, accanto a rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico, industriale e culturale, il presidente onorario del Centro Studi Grande Milano Ernesto Pellegrini e diversi Ambasciatori già nominati quali Caterina Caselli, Beppe Saronni e Stefano Boeri.